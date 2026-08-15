El 112 gestiona más de 80 llamadas por el terremoto de Alhendín (Granada) sentido en toda Andalucía salvo Cádiz y Huelva

Archivo - Sala regional de 112 Andalucía. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto de magnitud 5, con epicentro en la localidad granadina de Alhendín, que se ha dejado sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado, especialmente en la ciudad de Granada y su área metropolitana.

Según ha informado el 112 en un mensaje publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, se han recibido avisos desde todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz.

Ante la situación, Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños.

El terremoto se ha producido exactamente a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.