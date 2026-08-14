La Junta completa la renovación de los ocho pantalanes del puerto de Roquetas (Almería) tras invertir casi 2,5 millones

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, durante la visita al Puerto de Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha completado la renovación de los ocho pantalanes del Puerto de Roquetas de Mar (Almería) dentro de una actuación de casi 2,5 millones de euros que incluye también la mejora del foso de varadero y que se encuentra ejecutada en un 93 por ciento, a falta del dragado para facilitar la navegabilidad de los barcos.

Según ha trasladado la Administración autonómica en una nota, la actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para la mejora del sistema portuario de la comunidad.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, que ha visitado las instalaciones junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha destacado el "salto cualitativo que esta intervención ha permitido en el Puerto de Roquetas, ofreciendo a los usuarios un puerto más adaptado a sus necesidades".

Asimismo, ha señalado que "el Gobierno de Juanma Moreno está realizando una apuesta decidida por sus puertos, con 150 millones de euros invertidos en su modernización en los últimos años", consciente de que los puertos "son una pieza clave en el devenir económico, social y turístico de las ciudades".

Por su parte, el alcalde de Roquetas ha puesto en valor "el firme compromiso que el Gobierno de Juanma Moreno viene demostrando con la ciudad y, de manera muy especial, con nuestro puerto, unas instalaciones fundamentales para la actividad económica, pesquera y turística de nuestro municipio".

"La inversión que está realizando la Junta de Andalucía demuestra con hechos que existe una apuesta decidida por seguir mejorando una infraestructura estratégica para Roquetas de Mar", ha destacado Amat.

Las obras han consistido en la remodelación estructural de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero con dos brazos de hormigón en masa, cimentados sobre sendas banquetas de piedras de escollera de 500 kilos.

El foso tiene unas dimensiones de siete metros de ancho y 20 metros de largo para la inclusión de todas las embarcaciones actuales.

El Puerto de Roquetas de Mar cuenta actualmente con 245 atraques de gestión directa distribuidos en ocho pantalanes fijos de hormigón, una solución que se adoptó hace casi 20 años. Estos pantalanes cubren una superficie de 6.200 metros cuadrados.

La renovación conserva la tipología existente y utiliza tableros de placa alveolar pretensada, diseñados específicamente para zonas marítimas.

En la visita también han participado el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio; la delegada territorial de Fomento y Movilidad en Almería, Dolores Martínez; y la concejala de Presidencia, Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rocío Sánchez.

Previamente, el consejero de Fomento y Movilidad ha realizado una visita institucional al Consistorio roquetero, donde ha firmado en el libro de honor y ha mantenido un encuentro con el alcalde.