El 19 congreso de la Fundación Blas Infante se celebrará en octubre en Córdoba

Archivo - Busto de Blas Infante en la puerta del salón de Plenos del Parlamento andaluz - PARLAMENTO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 19 congreso de la Fundación Blas Infante se celebrará en la ciudad de Córdoba los días 15, 16 y 17 de octubre de este año.

Según se recoge en un comunicado, la Fundación Blas Infante agradece la colaboración de la Universidad de Córdoba, que ha cedido el salón de Columnas del edificio Pedro López de Alba, antiguo Rectorado, como sede para las cuatro sesiones en las que se desarrollará el evento.

En esta edición, el congreso girará en torno al tema 'Los pilares del andalucismo': "Andalucía por sí, con el objetivo de analizar la situación social y política de Andalucía como nacionalidad histórica, así como la realidad de las diferentes nacionalidades que conforman el Estado español y el contexto internacional actual, marcado por uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea".

El congreso se articula en torno al lema recogido en el escudo andaluz: 'Andalucía por sí, para España y la humanidad'.

El jueves 15, se realizará un análisis de la realidad andaluza; el viernes 16, un estudio de las nacionalidades del Estado español, y una reflexión sobre la situación socioeconómica y política a nivel mundial, y el sábado 17 de octubre, se desarrollará la sesión de clausura dedicada a las músicas populares andaluzas y su relación con el andalucismo.

La comisión coordinadora del congreso está integrada por Isidoro Moreno, patrono de la Fundación Blas Infante y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla; Carmen Galán, catedrática de la Universidad de Córdoba y representante de esta institución en el convenio con la Fundación Blas Infante; Antonio Manuel Rodríguez, patrono de la Fundación Blas Infante, profesor de la Universidad de Córdoba y también representante de esta universidad en dicho convenio, y por Miguel Santiago, patrono de la Fundación Blas Infante y secretario del XIX congreso.