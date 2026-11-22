Miembros del PP de Córdoba - PP

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha agradecido este domingo "el compromiso y la implicación" de los más de mil interventores y apoderados del partido en la provincia "que estarán presentes en los colegios electorales el próximo domingo para velar por el correcto desarrollo de la jornada electoral".

Durante una jornada de formación de agentes electorales, Molina ha destacado la labor de estas personas que "dedican todo un día de su tiempo, que podrían compartir con sus familias, a cuidar del proceso electoral, a garantizar que todo funcione con normalidad y a contribuir al cambio que queremos para España".

Según se recoge en un comunicado, el presidente provincial ha trasladado su agradecimiento por el compromiso que mantienen con el PP, con Alberto Núñez Feijóo y con el proyecto político que representa la formación, subrayando que su trabajo será fundamental para que la jornada electoral transcurra con todas las garantías.

A una semana de la cita con las urnas, Molina ha insistido en que "no hay nada ganado". "Las urnas están vacías y, por muy buenas sensaciones que tengamos, por mucho ambiente que estemos viendo en nuestros pueblos y barrios y por los debates que hayamos podido ganar, el resultado depende de los ciudadanos y tenemos que seguir trabajando hasta el último minuto", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el PP afronta el 'sprint final' de la campaña con el objetivo de trasladar a todos los rincones de la provincia "las ganas de cambio que está percibiendo en Córdoba". Un cambio que pasa por "sustituir los muros por puentes, dejar atrás la crispación y recuperar un clima de entendimiento que permita a nuestra tierra y a nuestro país avanzar", ha dicho.

Molina ha puesto como referencia la experiencia de Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, que demuestra que es "posible impulsar una transformación política y económica con resultados". "El cambio en Andalucía ha hecho que dejemos de estar a la cabeza de lo malo y a la cola de lo bueno para convertirnos en una tierra que se mira desde fuera con admiración por la creación de empleo, el crecimiento de la actividad empresarial y las exportaciones", ha señalado.

"Ese cambio ha permitido generar un ambiente propicio para desarrollar proyectos de vida, atraer inversiones, crear empleo y generar riqueza. Eso es lo que queremos trasladar ahora a España de la mano de Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.