El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo abrió el calendario de debates de las elecciones generales del 29N. La próxima cita será el lunes 23 de noviembre, cuando RTVE reúna a los portavoces de ocho formaciones con representación en el Congreso.

El jueves 26 de noviembre, el foco volverá a los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Sánchez y Feijóo se encontrarán de nuevo, esta vez en un debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión, la misma que estuvo al frente del cara a cara.

DEBATE A 8: A QUÉ HORA EMPIEZA Y DÓNDE VERLO

El debate comenzará a las 22.00 horas en los estudios de RTVE en Prado del Rey, en Madrid. Xabier Fortes moderará el encuentro.

Podrá verse en directo en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional, además de en RTVE.es y RTVE Play. También se podrá seguir por radio en RNE.

Por el PP intervendrá Ester Muñoz y por el PSOE, Patxi López. Junto a ellos estarán Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

DEBATE A 4: CUÁNDO ES Y QUIÉN PARTICIPA

El jueves 26 de noviembre, tres días después del debate entre portavoces, serán los candidatos a la Presidencia del Gobierno quienes se sienten a debatir. La cita la organiza la Academia de Televisión, que también estuvo a cargo del cara a cara del 19 de noviembre.

A Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) se sumarán Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

La Academia ofrecerá una señal institucional a las televisiones interesadas en retransmitir el encuentro, aunque, por el momento, no se conocen ni la hora ni las cadenas que lo retransmitirán.