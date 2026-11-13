Abascal en Almería y Colau en Sevilla se estrenan este sábado en la campaña electoral del 29N en Andalucía

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el candidato de Vox, Santiago Abascal. - RICARDO RUBIO Y VERÓNICA LACASA / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos afrontan el primer fin de semana de la campaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre con diferentes actos en Andalucía. Tras la apertura de campaña del PSOE en Sevilla con la presencia del candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el turno en la comunidad de los líderes nacionales de Vox y Frente Amplio.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, estará este sábado en Almería, en un acto que se celebrará en la Plaza de la Constitución, a partir de las 13,00 horas. Es la primera vez que Abascal protagoniza un mitín en Andalucía en la presente campaña electoral.

También se estrena en nuestra comunidad, la candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, quien protagonizará este sábado un mitín en El Fuerte de Isla Mágica en Sevilla a las 12,00 horas. Un acto que ha tenido que cambiar de ubicación, prevista inicialmente en el barrio de El Tiro de Línea, por la previsión meteorológica.

Colau estará acompañada por el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y candidato de la formación al Congreso, Toni Valero, junto con el cabeza de lista por Madrid de la coalición, Emilio Delgado, la candidata del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, y el número uno de la lista por Sevilla, Enrique Santiago.

Termina el carrusel de líderes nacionales en Andalucía en Sevilla, donde la candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, asistirá a un mitín este domingo 15 de noviembre.

Por su parte, el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, intervendrá este sábado en Benalmádena (Málaga) en un acto de campaña junto al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al cabeza de lista por la provincia al Congreso y vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo. Será a las 12,00 horas en el Hotel Alay.

El domingo, Moreno estará en un mitin en el Hote Abades Nevada Palace de Granada, a partir de las 11,30 horas.

Por parte del PSOE andaluz, su secretaria general, María Jesús Montero, tiene previsto intervenir este sábado por la mañana en un acto público en Roquetas de Mar (Almería), tras participar este viernes en un encuentro con militantes en Santa Fe (Granada) que se ha programado al día siguiente de tomar parte del acto de apertura de campaña que el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este pasado jueves en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

En paralelo, Adelante Andalucía traslada sus actos principales a Cádiz con un mitin encabezado por el portavoz de la formación, José Ignacio García. Será este sábado a las 12,00 horas en el CEIP Carlos III, en el Paseo Carlos III. El acto contará con la participación de la candidata por Cádiz, María Sánchez, la parlamentaria andaluza, Leti Blanco y la concejala gaditana, Lore Garrón.