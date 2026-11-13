Última hora de la actualidad política, en directo: elecciones generales del 29N y últimas encuestas

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del próximo 29 de noviembre otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta.

En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% (ocho puntos menos que en 2023) y entre 98 y 106 diputados, (ahora tiene 137) mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños, frente a los 33 que tiene en la actualidad. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

Sigue en directo la actualidad política en España: