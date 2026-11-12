Moreno afea a Montero que "no hable con víctimas" de accidentes y no aprobara PGE que invirtieran en el "corredor sur"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno interviene durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. A 12 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta, Juanma Moreno ha respondido a las preguntas de los grupos - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha afeado este jueves a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "no hable con las víctimas" de los accidentes de tren registrados este año, así como que no aprobara como ministra de Hacienda en la legislatura que ya finaliza Presupuestos Generales del Estado (PGE) que sirvieran para invertir en el "corredor sur" ferroviario en el que se han producido dichos siniestros.

Son críticas que el presidente ha trasladado a la también portavoz del Grupo Socialista en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que María Jesús Montero dedicara sus primeras palabras en su debate con Moreno a "expresar el dolor y la solidaridad" de su grupo parlamentario "con las víctimas del accidente de Urda", así como el "compromiso con la transparencia, la verdad y la reparación" de sus diputados.

Dicho esto, la líder socialista ha espetado al presidente de la Junta que es "éticamente reprochable la utilización política" que, en su opinión, hacen el propio Moreno y el gobierno que preside del "dolor de las víctimas para pedir en la misma frase el voto, un cambio de gobierno, la desconvocatoria de una huelga general", así como ha afeado al dirigente 'popular' que "incluso" hiciera "declaraciones partidistas a las puertas de un funeral religioso".

"Pero lo realmente inmoral es la doble vara de medir que usted practica dependiendo de si las tragedias están relacionadas o no con sus competencias", le ha advertido Montero a Moreno, a quien ha preguntado si no ve "miserable culpar a las víctimas del incendio de Los Gallardos" (Almería) en el que murieron 15 personas el pasado verano de "no haber seguido las indicaciones de las autoridades y, por tanto, de que ellas mismas se habían buscado fallecer en el incendio".

En esa línea, ha preguntado al presidente si no "debería dimitir" el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, por su gestión en dicho incendio, o la actual diputada del PP-A Catalina García "por la crisis del cribado del cáncer de mama" que ella afrontó cuando era consejera de Salud.

Juanma Moreno ha respondido a la secretaria general del PSOE-A que él va a "defender" y a "dar la cara por las 115 víctimas" de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) que son "frutos de la falta de inversión, de la dejadez, de la falta de planificación, de la insensibilidad de un Gobierno" como el de Pedro Sánchez, del que Montero fue vicepresidenta y ministra de Hacienda, que ha estado "desmantelado la alta velocidad en Andalucía", según ha denunciado el presidente de la Junta.

Moreno ha criticado así que, tras ocho años de gobierno de Sánchez, Andalucía está "aislada" después de que desde el Ejecutivo central "no han invertido" para, por ejemplo, renovar el "sistema obsoleto" de seguridad de las líneas ferroviarias.

PIDE "EXPLICACIONES" A LA LÍDER DEL PSOE-A

En ese punto, el presidente de la Junta ha avisado a Montero que "aquí hay que dar muchas explicaciones", porque "lo que ha pasado en el corredor sur de España es muy grave y tiene unos responsables, y uno de los responsables es usted", ha espetado Moreno a Montero.

Así, el presidente ha reprochado a la exministra de Hacienda que el que fuera ministro de Fomento socialista José Luis Ábalos "dijo directamente" en una ocasión que "no podía hacer más porque no se habían aprobado los Presupuestos, porque no tenía más que gastar", y en ese punto Moreno ha subrayado a Montero que "quien no aprobó los Presupuestos" fue ella como ministra de Hacienda.

"Cuando se está una legislatura sin poner ni un solo recurso, cuando no se asumen responsabilidades después del accidente de Adamuz, cuando uno no toma conciencia del gravísimo problema que tiene nuestro corredor, pasa lo que ha pasado", ha manifestado Moreno antes de afear además a la dirigente socialista que "no habla con las víctimas", porque "cuando uno habla con una madre, con un padre o un hermano, le dicen cosas muy claras y muy directas", y "todo el mundo tiene muy clarito en Andalucía por qué hemos tenido esta cadena de accidentes mortales" en la comunidad, ha añadido el presidente.

Moreno ha indicado también a la líder del PSOE-A que, "si realmente respetan a las víctimas", lo que deberían "esclarecer de una vez por todas" es por qué España es "en el mundo" donde hay "más mortalidad" en el ferrocarril, y "por qué en el corredor del sur hemos tenido dos trágicos accidentes" de trenes, además de "una incidencia cada dos días", según ha abundado el presidente de la Junta, quien ha insistido en sugerir a Montero que "debería dar alguna explicación, al menos hoy" en el Parlamento.

MONTERO DEFIENDE LA "DIGNIDAD POLÍTICA" DEL EXMINISTRO PUENTE

En su segundo turno, la portavoz socialista ha defendido la "dignidad política" de Óscar Puente por presentar su dimisión como ministro de Transportes tras el accidente de Urda, y se ha reafirmado en pedir la "dimisión" del actual vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, por los "15 fallecidos en el incendio de Los Gallardos, por dignidad política", ha remachado Montero.

Además, la exvicepresidenta ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido "700 millones de euros en la vía" de alta velocidad de Madrid a Sevilla en sus años de ejercicio, al tiempo que ha subrayado el "compromiso" socialista "con la verdad, con la transparencia y con la reparación".

Moreno ha respondido a Montero que "prácticamente el 70% de los andaluces tiene miedo a subirse a un tren" actualmente, y ha añadido que eso es "consecuencia de ocho años de dejación" y de "chulería" desde el Gobierno, así como le ha replicado que Óscar Puente, a quien la líder del PSOE-A "tanto aplaude como elemento de dignidad, se ha dedicado, como si fuera un adolescente impulsivo, a mandar 'tuits' absolutamente vergonzosos" a lo largo de los años en los que estuvo de ministro de Transportes, mientras que "no le ha dedicado ni un minuto a unas infraestructuras que eran básicas", ha censurado.

El presidente de la Junta ha llamado en ese punto la atención acerca de que, tras el accidente de Adamuz, "las víctimas, los profesionales, los sindicatos" de maquinistas "advirtieron" al Gobierno de que "había problemas, que había una incidencia cada dos días, que había que tomar decisiones, que había riesgos de accidentes mortales", pero "no se les hizo caso", según ha criticado Moreno para concluir.