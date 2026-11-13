Microsoft sufre una caída global de Outlook, Teams y Copilot: sus soluciones no avanzan "según lo esperado"

Fotorafía de móvil con el fondo de Microsoft. - David Talukdar / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (Portaltic/EP) -

Microsoft está trabajando para corregir una caída masiva de algunos de sus servicios, entre los que se encuentran Teams, Outlook y su software de Inteligencia Artificial (IA), Copilot, al experimentar "problemas de conectividad", que de momento no está logrando resolver.

Los primeros reportes llegaron este jueves por la tarde a través del sitio web de monitorización Downdetector, con un pico de cerca de 140.000 personas informando sobre las incidencias que estaban afectando a Outlook, y con reportes en más de 70 países. Según Bloomberg, la caída acumula cerca de 200.000 reportes.

Según la BBC, Microsoft ha informado de que la causa se debe a una "carga elevada" en su infraestructura. Bloomberg ha explicado que un proceso central de los servidores central de los servidores afectados se satura, lo que provoca que dejen de responder y se pierda capacidad.

Además, otras tecnológicas como OpenAI y Anthropic están informando de problemas asociados al uso de la infraestructura de Microsoft para ser totalmente operativos.

Si en un primer momento Microsoft informó de que estaba "viendo resultados positivos" en la resolución de la incidencia que está afectando globalmente, horas más tarde, ya hoy por la mañana, ha comunicado que las soluciones no estaban surtiendo efecto según lo esperado.

Aun así, ha detectado una "recuperación parcial" en las regiones donde ha aplicado las soluciones, aunque de momento esta no es sostenida y la compañía sigue trabajando en varios frentes para restablecer los servicios.

Según la BBC, un ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna, ha declarado que no es un incidente que tenga que ver con ciberseguridad, y no hay constancia de actividad maliciosa. Asimismo, la tecnológica ha informado de que se encuentran afectados otros servicios como Exchange Online, SharePoint y Defender XDR.