Abierto por Arte se adelanta en Cárcheles (Jaén) y se celebrará a finales de mayo

Archivo - Imagen de archivo de Fernando Herranz trabajando en su escultura 'Solidaridad' - ASOCIACIÓN HUERTA DE LOS FRAILES - Archivo

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de Abierto por Arte adelanta sus fechas y se celebrará a finales de mayo. Se trata de un proyecto que pretende atraer a artistas del mundo entero para participar en encuentros de creadores que trabajan en sus obras e intercambian, comparten, debaten y aprenden conviviendo en Cárcheles (Jaén) y en la Huerta de los Frailes, mientras con sus obras colaboran en la creación de espacios de arte permanentes.

Sebastián Lozano, presidente de la asociación Huerta de los Frailes, entidad organizadora del certamen artístico, ha concretado que esta nueva edición se celebrará del 26 al 31 de mayo, con la vertiente relacionada con el muralismo urbano, y del 21 al 31 de mayo, con el espacio reservado para la escultura.

Se trata de un certamen enfocado a la promoción de la escultura y el muralismo. Para esta edición se han recibido cerca de cuarenta propuestas de artistas tras concluir el plazo de presentación de solicitudes de participación.

La colaboración entre la asociación Huerta de los Frailes y la Fundación Caja Rural de Jaén, ha quedado plasmada con la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de este evento.

El gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García- Lomas, ha valorado la continuidad de una iniciativa "referente en el ámbito cultural de nuestra provincia, que ayuda a dinamizar y enriquecer la actividad de Cárcheles y promueve un interesante intercambio entre artistas y creadores".

La Huerta de los Frailes es un paraje natural en el valle del Barranco del Monasterio, en la periferia del Parque Natural de Sierra Mágina, en el término municipal de Cárcheles, en el que se aúnan arte, naturaleza e historia.