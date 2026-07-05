Abre este lunes el plazo para solicitar las ayudas ESAL 2026 en Córdoba con una dotación inicial de 530.000 euros

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent (centro), con representantes del instituto y entidades. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) abrirá este lunes, 6 de julio, el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de subvenciones ESAL 2026, una línea de ayudas destinada a respaldar los proyectos que desarrollan las entidades sin ánimo de lucro y que contribuyen al desarrollo económico y social del municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento, la convocatoria cuenta con una dotación inicial de 530.000 euros, que podrá ampliarse hasta alcanzar un millón de euros si existe disponibilidad presupuestaria, permitiendo incrementar el número de proyectos beneficiarios. Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 20 de julio, exclusivamente a través de la sede electrónica del Consistorio.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que "esta convocatoria refleja el compromiso del Instituto con un modelo de desarrollo que sitúa a las personas en el centro", a lo que ha agregado que apuestan por "entidades que generan oportunidades, favorecen la inclusión laboral, impulsan la innovación y contribuyen a que Córdoba sea una ciudad más competitiva, cohesionada y con mayor capacidad para retener y atraer talento".

Asimismo, ha subrayado que "las entidades sin ánimo de lucro son un aliado imprescindible para construir una Córdoba con más oportunidades y desde el Imdeec se sigue apostando por una colaboración estrecha con un tercer sector que demuestra cada día su capacidad para transformar realidades y dar respuesta a las necesidades de las personas".

Con esta convocatoria, el Imdeec reafirma su compromiso con "el fortalecimiento del tejido asociativo como agente clave en la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad, la dinamización empresarial y la generación de oportunidades para la ciudadanía". Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar hasta el 100% del presupuesto subvencionable de los proyectos seleccionados.

MÁS DE 30 PROYECTOS

La convocatoria contempla un total de 32 proyectos subvencionables, distribuidos en cuatro líneas de actuación que responden a los principales retos del desarrollo económico y social de la ciudad. La primera está dirigida a la organización de congresos y jornadas de carácter científico, tecnológico o vinculados a sectores estratégicos para Córdoba, con repercusión regional, nacional o internacional.

La segunda línea, que concentra la mayor parte del presupuesto, financiará proyectos destinados a mejorar la empleabilidad, especialmente de personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, mediante itinerarios formativos y prácticas no laborales en empresas. Incluye además actuaciones específicas para personas con discapacidad y programas centrados exclusivamente en el desarrollo de prácticas profesionales.

La tercera línea apoyará iniciativas orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial y profesional, la innovación, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, el relevo generacional, la igualdad de oportunidades y el retorno del talento al municipio.

Podrán optar a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de interés social o utilidad pública vinculados al desarrollo socioeconómico del municipio y que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. Entre ellas se incluyen asociaciones, fundaciones, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales y otras entidades del tercer sector.

ENTRE SEPTIEMBRE Y JUNIO

Los proyectos subvencionados deberán desarrollarse entre el 15 de septiembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, contribuyendo a generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la capacitación profesional, favorecer la competitividad empresarial y reforzar el posicionamiento económico de Córdoba.

Como en convocatorias anteriores, las entidades beneficiarias recibirán un pago anticipado del 100% de la subvención concedida, una medida que facilita la ejecución de los proyectos y evita que las organizaciones tengan que adelantar recursos propios para poner en marcha sus iniciativas.

Toda la información sobre la convocatoria, las bases reguladoras y el procedimiento de solicitud estará disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web del Imdeec.