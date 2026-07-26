Junta destaca un crecimiento de la cifra de negocio industrial de un 12,8% en 2026, "cuatro veces más" que en España

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha destacado que el dinamismo de la economía andaluza vuelve a encontrar en la industria uno de sus "principales motores", ya que la cifra de negocios del sector aumentó un 12,8% interanual durante el pasado mes de mayo en Andalucía, lo que representa una subida "cuatro veces superior" a la media de España, que se situó en el 3,2%.

Según se recoge en un comunicado, la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha resaltado que se trata del mayor crecimiento registrado entre todas las comunidades autónomas.

"Estos datos confirman por tanto la fortaleza de la industria andaluza, una actividad que gana peso y capacidad de respuesta y que nos permite afrontar el futuro con mayores oportunidades para las empresas y para el empleo", ha indicado.

Según datos del Observatorio Económico Semanal elaborado por la Secretaría General de Economía a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en los cinco primeros meses del año la cifra de negocios de la industria andaluza creció un 7,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Un avance que duplica ampliamente el valor registrado en España: 3,1%. El Observatorio pone de manifiesto cómo la industria manufacturera elevó su cifra de negocios un 7,3% interanual hasta mayo. Destaca especialmente la metalurgia, con un aumento del 26%.

También resulta significativo el comportamiento de la industria extractiva, cuya cifra de negocios avanzó un 14,3%; y la industria química, con hasta un 5,5% de subida.

La consejera ha señalado que la evolución que está experimentando la industria en Andalucía "constituye una señal positiva para la transformación del tejido productivo y la consolidación de un modelo económico más fuerte y con mayor capacidad de crear oportunidades".

En este sentido, ha explicado que la "fortaleza de la industria manufacturera, el avance de la metalurgia y el comportamiento de la química muestran un sector diversificado y con capacidad para responder a las nuevas demandas de los mercados".

PAGO A PROVEEDORES

A todo esto hay que sumar, según la Junta, que Andalucía fue la comunidad que "menos tardó en pagar" a proveedores el pasado mes de mayo, con 14,94 días de media, frente a los 20,85 de la Administración central (supone sólo una leve disminución de 0,79 días respecto a abril) y a los 24,17 de las comunidades autónomas (1,58 más respecto a abril), según datos del Ministerio de Hacienda que recogen el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP).

Andalucía, a la que siguieron Galicia (14,97 días) y Aragón (16,9 días), cumple así, y con ventaja, el plazo establecido como límite legal (30 días).

Carolina España ha subrayado que "Andalucía es una administración eficiente y que cumple con sus proveedores". Así, ha resaltado que "en mayo hemos sido la comunidad autónoma que menos ha tardado en pagar, con un periodo medio de pago a Proveedores de 14,94 días, prácticamente la mitad de la media del conjunto de las comunidades autónomas".

Para la consejera, "detrás de estos datos hay una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos, pero también un compromiso claro con nuestras empresas, especialmente con pymes y autónomos: pagar en tiempo y forma significa dar liquidez, mejorar la capacidad de planificación y reforzar la actividad económica y el empleo".

También ha recordado que el Gobierno andaluz sigue trabajando para que "la administración andaluza sea el mejor aliado para quienes generan riqueza y oportunidades en nuestra tierra".

Mientras, el plazo de pago de las Entidades Locales fue de 31,20 días y el PMP registrado en los Fondos de la Seguridad Social 10,49 días.