La Academia Latina de la Grabación en Andalucía genera más de 195 millones de euros en tres años

Archivo - La cantante Shakira, posa con los 3 Grammy que le han sido otorgados durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia Latina de la Grabación ha celebrado los logros alcanzados en España en los últimos años tras haber convertido al país en "epicentro internacional" de la música latina. Desde su primera edición de los Latin Grammys fuera de Estados Unidos en 2023, y tras tres años de presencia continuada en Andalucía, la Academia Latina ha generado un impacto total acumulado de más de 195 millones de euros, según el último Estudio de Impacto Económico y Reputacional elaborado entre 2023 y 2025 por la empresa Atrevia.

Este resultado ha confirmado el éxito del acuerdo de colaboración entre La Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía que ha permitido que la comunidad autónoma se consolide como "epicentro internacional de la música latina en Europa", según ha señalado Atrevia en una nota.

Por su parte, el Director Global de Reputación y Responsabilidad Social de Atrevia, Manuel Sevillano, ha señalado que este estudio refleja que el impacto económico directo, indirecto e inducido derivado de los eventos de La Academia Latina de la Grabación en Andalucía ha ascendido a 96,3 millones de euros, mientras que el impacto reputacional ha alcanzado 98,7 millones de euros, impulsado por la exposición mediática internacional del proyecto y su contribución a la proyección de la marca Andalucía --83,47 millones por impacto publicitario y 15,2 millones por impacto futuro en turismo--, ha declarado.

Asimismo, la Academia Latina de la Grabación "ha fortalecido su compromiso con España y con Andalucía" como plataforma estratégica en Europa para la promoción de la música latina a nivel internacional. El impacto económico y social generado en estos tres años demuestra que "la música es un motor de desarrollo, talento y oportunidades", ha señalado el CEO de La Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud.

Por otro lado, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado que, al "extraordinario impacto directo" en el territorio y en la economía andaluza, hay que sumar que estos acontecimientos han permitido "reforzar la presencia" en los mercados de América, emisores que cada vez se rinden más a la región como "destino de referencia en Europa y escenario de grandes eventos".

Desde la primera edición de los Latin Grammys celebrada en Sevilla en 2023 --la primera fuera de Estados Unidos en la historia de la entrega-- la asociación ha generado una proyección "sin precedentes" para Andalucía como destino cultural y musical. En 2023, la Semana Latin Grammy en Sevilla ha alcanzado un impacto total estimado de más de 186 millones de euros, cifra que se ha visto incrementada con la celebración de eventos adicionales durante 2024 y 2025: Latin Grammy Celebra: Paco de Lucía, en Cádiz; Latin Grammy Sessions: 25 Años y Latin Grammy Sessions: Málaga; y Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía, en Sevilla.

El impacto económico generado entre 2023 y 2025 ha incluido: 96,3 millones de euros de impacto económico, 98,7 millones de euros de impacto reputacional, 7,5 millones de euros de impacto fiscal sobre la Hacienda Pública, 1.360 empleos generados en total. Además del impacto económico directo, el proyecto ha dinamizado sectores como el turismo, la hostelería, el transporte, la producción audiovisual y los servicios culturales.

La 24º entrega anual del Latin Grammy en 2023 en Sevilla ha representado mucho más que una ceremonia de entrega de premios. "Fue un encuentro de culturas que celebró la diversidad, creatividad y excelencia artística de la música latina", y que situó a Andalucía como un referente global de la música. La marca Latin Grammy ha otorgado visibilidad internacional a géneros como el flamenco, la salsa, el reguetón o el regional mexicano, consolidando puentes entre artistas y audiencias de todo el mundo.

Desde entonces, España y Andalucía se han posicionado como "destinos clave" dentro del ecosistema Latin Grammy y la alianza entre La Academia Latina de la Grabación y la Junta de Andalucía.

Con la celebración de eventos vinculados a la marca Latin Grammy, España ha continuado proyectando la música latina contemporánea hacia nuevas generaciones de artistas y audiencias globales, consolidando su papel como puente cultural entre continentes.

Además del impacto económico y reputacional, la Academia Latina de la Grabación y su Fundación Cultural Latin Grammy han fortalecido su compromiso con el desarrollo del talento emergente y la educación musical. A través de programas como Latin Grammy en las escuelas, la Beca Prodigio, las Becas Talento y asistencia para matrícula, o la recientemente entregada Beca Legado Paco de Lucía, la Fundación ha beneficiado a jóvenes españoles creadores de música.

Para concluir, la Academia Latina de la Grabación ha dejado "una huella profunda" en los ámbitos económico, cultural y social, reafirmando su misión de "fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores".