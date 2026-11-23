Archivo - Imagen de la acampada instalada en las Setas de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen. A 29 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha valorado positivamente en la mañana de est - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso y precio de la vivienda repite como principal problema que existe actualmente en España para los andaluces, al ser señalado por el 33,7% de los consultados en la encuesta preelectoral que publica este lunes la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, a seis días de los comicios generales del próximo domingo 29 de noviembre.

Estos datos suponen un 6,2% más que el 27,5% que señalaba el acceso y precio de la vivienda como principal problema de España en la anterior edición del barómetro del Centra, publicado el pasado mes de septiembre y consultado por Europa Press.

La preocupación por el acceso a la vivienda se sitúa por delante de la "insatisfacción con la política, desconfianza y corrupción" (18,2%), y de la "insatisfacción con el Gobierno central" (5,2%). El acceso a la vivienda es también el problema más señalado cuando se pregunta por el que "afecta más" al entrevistado (16,55).

La sanidad ocupa el undécimo lugar entre las principales preocupaciones de los andaluces (2,1%) tras situarse en el cuarto puesto el pasado mes de septiembre (5,6%), mientras la inmigración sube al cuarto lugar y gana medio punto en relación al anterior barómetro del Centra (4,7%).

ACAMPADAS POR LA VIVIENDA Y HUELGA GENERAL DEL 11N

La encuesta preelectoral del Centra también pregunta sobre las acampadas por el acceso a la vivienda y la convocatoria de huelga general del pasado 11 de noviembre. El 38,6% de los consultados se declara a favor de las acampadas frente a un 48,7% que se muestra en contra de estas protestas.

Sobre la convocatoria de huelga general del 11N, el 34,5% se declara a favor frente a un 49,1% que lo hace en contra. El 54,7% de los consultados opina que la huelga del 11N se convocó "contra la oposición" frente a un 25,9% que considera que se hizo "contra el Gobierno" y un 2,8% que estima que se convocó "contra ambos: Gobierno y oposición".

La Fundación Centra es la encargada, entre otras actuaciones, de elaborar el 'Barómetro Andaluz' que, con una periodicidad trimestral, pretende servir de "herramienta de referencia para el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre temas de interés social, económico y político", y que se elabora "con una muestra representativa de 3.600 encuestados en cada edición", según se recuerda en el Plan de Actuación 2026 de este organismo.