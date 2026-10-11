La ACRP convoca en Córdoba los XIV Premios Hasdai Ibn Shaprut, en materia de comunicación y protocolo

Galardonados en la anterior edición de los Premios Hasdai Ibn Shaprut. - ACRP

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP) busca ganadores para la XIV edición de sus Premios Hasdai Ibn Shaprut, con los que anualmente reconoce el mérito de los profesionales y organizaciones que destacan por su labor profesional en los ámbitos de las relaciones públicas, la imagen, la comunicación, el protocolo o la organización de actos, estando abierto el plazo de recepción de propuestas hasta día 27 del próximo mes de noviembre.

Así, según la información facilitada a Europa Press por la ACRP, los Premios Hasdai Ibn Shaprut reconocen a aquellas personas físicas o jurídicas que, pertenecientes a la vida académica, científica, social, cultural o empresarial, hayan destacado por la gestión, acciones internas o externas en entidades, estudios o trabajos profesionales o hayan llevado a cabo proyectos de éxito en los mencionados campos.

De igual forma, podrán optar al premio aquellos actos, ceremonias o actividades que realizados con posterioridad al 15 de septiembre de 2025, merezcan un especial reconocimiento por su complejidad logística, de planificación o de ejecución, o bien por su alcance y repercusión, independientemente del formato presencial, virtual o híbrido de la actividad.

Las candidaturas pueden ser presentadas por cualquier persona interesada a través del correo electrónico 'info@acrrpp.com'. Para ello, deberán rellenar el formulario que se puede encontrar en la web de la asociación (https://acrrpp.com/premios-hasday-ibn-sharput) y acompañarlo de una memoria justificativa con los méritos alegados. Las bases del concurso se pueden consultar en el siguiente enlace: 'https://drive.google.com/file/d/1kzaBDwWu6SgTo7XZc83JsBFMK04...'.

Las propuestas para cada una de las tres categorías de estos galardones, a la persona física, a la persona jurídica y al evento o actividad, podrán ser presentadas directamente por los propios socios de la ACRP, por particulares o por entidades o instituciones ubicadas en la provincia de Córdoba, indicando la categoría a la que se presentan.

Los premios Hasdai Ibn Shaprut reciben este nombre en recuerdo del político, diplomático y mecenas judeoespañol que ejerció en el siglo X como ministro y jefe de protocolo del califa omeya Abderramán III. Está considerado como uno de los primeros relaciones públicas de la historia y el 'alma máter' de las recepciones palaciegas a embajadores en Medina Azahara.

Estos galardones, consolidados como referentes de la comunicación en Córdoba, han reconocido en las 13 ediciones celebradas hasta ahora a más de treinta personas y entidades de Córdoba. En su última edición recibieron este premio 'La noche de los investigadores', el Real Círculo de la Amistad y el empresario Juan Salado.