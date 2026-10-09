Policías veteranos piden que los que sirvieron en los "años de plomo" en Euskadi se consideren víctimas del terrorismo

Homenaje floral del VII Encuentro del Grupo de Veteranos de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Veteranos del Norte de España de la Policía Nacional ha pedido este viernes, 9 de octubre, que todos los efectivos que prestaron servicio en el País Vasco durante "los años de plomo" sean considerados como víctimas del terrorismo de ETA.

En el transcurso de la celebración de su VII Encuentro Anual en Santander, el portavoz de la entidad, Juan Luis Rollano, ha solicitado que se reconozca "a todos, no solo a los que sufrieron atentados que, lógicamente, lo son, sino también a los que sufrimos el acoso de aquella sociedad que nos atacaba constantemente. No solo eran las bombas y las balas", también "la presión que se ejercía sobre nosotros en la vida privada".

Alrededor de 200 veteranos y familiares de todo el país se han concentrado en la mañana de hoy en el exterior de la Delegación de Gobierno y, posteriormente, han participado en una ofrenda floral frente al monolito del 200 Aniversario de la Policía Nacional, ubicado junto a la Estación Marítima, en la que han intervenido también la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, y el director general de Justicia y Victimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez.

Frente al monumento, otro miembro de la asociación, Nicolás López, ha señalado que su primera intención era haber celebrado el encuentro en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, pero se "envió un comunicado a Madrid y este Gobierno que tenemos, a los jubilados que dimos nuestra sangre, nos dijeron que no".

Sí ha agradecido, en cambio, que la Jefatura Superior de Policía de Cantabria "haya sido la única de España que ha enviado un representante" a la ofrenda floral.

Por su parte, Urrutia ha destacado el trabajo que se ha desarrollado desde el Gobierno de Cantabria en la presente legislatura "para no olvidar a las víctimas del terrorismo".

Y se ha referido al homenaje como un reconocimiento "a aquellos que perdieron la vida sirviendo a España".

Urrutia ha valorado también la lucha de los agentes de la Policía Nacional en la defensa y protección a las víctimas y ha agradecido al Grupo de veteranos la organización de su encuentro nacional en Santander.

El Grupo de Veteranos del Norte de España es una iniciativa independiente de miembros de la Policía Nacional orientada al apoyo mutuo, la preservación de la memoria histórica de la lucha antiterrorista y el reconocimiento institucional y social a las víctimas del terrorismo y sus familias.

La entidad está constituida por policías nacionales en situación de retiro, segunda actividad o en activo que prestaron servicio en el norte de España durante los años de mayor intensidad de la actividad terrorista de ETA.