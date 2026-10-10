Recorrido del desfile del 12 de octubre 2026 en Madrid: a qué hora empieza, por qué calles pasa y dónde verlo

Mapa del recorrido del desfile del 12 de octubre, día de la Hispanidad 2026- EUROPA PRESS

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

España celebra este lunes 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional, una jornada festiva en todo el país que conmemora la efeméride histórica del 12 de octubre de 1492, vinculada al descubrimiento de América. En Madrid tendrán lugar los actos centrales, presididos por Sus Majestades los Reyes, entre ellos el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.

Durante la jornada se rendirá homenaje a la Bandera Nacional y a quienes dieron su vida por España, en unos actos que reunirán a miembros de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de distintas instituciones.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE 2026?

El acto central del Día de la Fiesta Nacional comenzará a las 11.00 horas con la llegada de los Reyes. A continuación, tendrán lugar los honores militares, la revista a las tropas y el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

La secuencia continuará con el izado de la Bandera Nacional y el homenaje a quienes dieron su vida por España. Después tendrá lugar la pasada de la Formación Mirlo, seguida del desfile aéreo y, posteriormente, del desfile terrestre. El acto concluirá con la despedida de los Reyes y el arriado de la Bandera Nacional.

¿CUÁL ES EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE?

El recorrido oficial discurrirá por el centro de Madrid a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos.

El desfile terrestre comenzará a la altura de la Glorieta del Emperador Carlos V, junto a Atocha, y avanzará hacia el norte hasta finalizar en la Plaza de Colón.

El desfile aéreo seguirá también el eje del desfile terrestre.

¿QUÉ SE PODRÁ VER EN EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE?

Alrededor de 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y distintas instituciones públicas civiles participarán este año en el desfile presidido por los Reyes.

El desfile aéreo contará con 50 aeronaves de caza, enseñanza y transporte, además de alrededor de 30 helicópteros. Por tierra participarán unos 144 vehículos y 39 motocicletas, además de unos 300 caballos y cinco perros pertenecientes a distintas unidades.

Entre los momentos previstos figura también el salto de la PAPEA con la Bandera Nacional y el vuelo de la Formación Mirlo, que sobrevolará Madrid al término del homenaje a quienes dieron su vida por España.

¿DÓNDE VER EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE EN MADRID?

Quienes quieran seguir el desfile presencialmente podrán hacerlo a lo largo del recorrido comprendido entre la Glorieta del Emperador Carlos V y la Plaza de Colón, principalmente por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos.

Por ubicación, algunos de los puntos más prácticos para verlo son los alrededores de Atocha, Neptuno, Cibeles, Recoletos y Colón, siempre teniendo en cuenta que son zonas en las que suele concentrarse mucho público y que el acceso puede verse condicionado por el dispositivo de seguridad.

Quienes prefieran seguirlo desde casa podrán hacerlo en directo a través de Europa Press y también mediante la retransmisión oficial del Ministerio de Defensa en YouTube, prevista a partir de las 11.00 horas. Defensa ofrecerá además una señal específica en lengua de signos.

Para garantizar la seguridad durante la jornada, el Ayuntamiento de Madrid desplegará 200 policías municipales específicamente en apoyo al desfile, mientras que Samur-Protección Civil contará con hasta 120 sanitarios durante la parada militar.