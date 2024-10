El Parlamento andaluz debate la próxima semana si reprueba a Juan Carlos I tras negarse Adelante a retirar su iniciativa

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía defenderá la próxima semana en el Pleno del Parlamento la proposición no de ley (PNL) que ha registrado relativa a la declaración del Rey emérito, Juan Carlos I de Borbón, como 'persona non grata' en Andalucía, y ello tras negarse a retirar dicha iniciativa como este miércoles le ha pedido el Grupo Popular a través de su portavoz, Toni Martín.

De esta manera, el debate de dicha PNL ha quedado incluido en el orden del día de la próxima sesión del Pleno del Parlamento, que se celebrará entre el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre, y que ha recibido este miércoles el visto bueno de la Junta de Portavoces con los votos a favor de los representantes del PP-A, Vox y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, y con el voto en contra de los grupos Socialista y Por Andalucía.

En el turno de intervenciones de los portavoces para posicionarse respecto a la propuesta de orden del día que ha leído el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha planteado que el grupo de Adelante retirase dicha iniciativa contra el padre del actual rey Felipe VI.

Toni Martín ha defendido que la Mesa del Parlamento había actuado "como tiene que actuar" al admitir a trámite esta iniciativa que "ha llamado mucho la atención" al Grupo Popular, porque "en ningún punto del Reglamento" de la Cámara se dice "que una iniciativa de estas características no se pueda debatir", ha puntualizado.

Dicho esto, el representante del PP-A ha apuntado que desde su grupo han entendido "en los últimos años" que las iniciativas para "reprobar a determinadas personas y cargos políticos", que llegaron a ser "muy habituales" en el Parlamento andaluz, "no son el camino", y "no es conveniente que reprobemos ni declaremos 'personas non gratas' a nadie, porque eso no aporta nada".

Además, Toni Martín ha opinado que, "detrás de esta iniciativa en concreto, no se está planteando declarar 'persona non grata' al Rey Emérito", sino que "lo que se está buscando es hacer un juicio contra la monarquía", tras lo que ha pedido al grupo proponente, el de Adelante Andalucía, que la retire.

El representante del PP-A ha subrayado además que iniciativas de ese tipo se han debatido ya en instituciones como los parlamentos vasco y navarro, y en "algún ayuntamiento gobernado por independentistas en Cataluña", y el Parlamento andaluz es "una cámara que tiene que estar muy por encima de este tipo de iniciativas", ha sostenido.

Tras esta intervención, el presidente del Parlamento ha concedido un turno de palabra al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha trasladado la negativa de su formación a retirar dicha PNL, y que ha manifestado que, desde que en enero de 2023 asumió la portavocía de su grupo en el Parlamento andaluz, "es la primera vez que se abre un debate sobre el contenido de una iniciativa en la Junta de Portavoces", que "no es el sitio para valorar la iniciativa en términos políticos", ha considerado.

En esa línea, ha señalado que en el Parlamento "se han presentado iniciativas con un alto contenido machista" o "racista", y "nunca el Partido Popular le pidió a otro grupo que retirara su iniciativa por el contenido de la misma".

Así las cosas, el presidente del Parlamento ha confirmado que la PNL se mantenía en el orden del día del Pleno --para su debate el jueves 17 de octubre--, que ha recibido el voto a favor del portavoz del Grupo Popular "por responsabilidad" y "porque hay iniciativas" a debate en dicha sesión "que afectan a muchísimos andaluces", según ha indicado Toni Martín, aunque ha querido dejar claro que en el PP-A están "en total disconformidad con que se juzgue" con dicha iniciativa "a una figura protegida constitucionalmente como es la monarquía", ha aseverado.