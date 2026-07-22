Adelante Andalucía denuncia el "abandono institucional" del entorno del río Genil en Cenes de la Vega (Granada)

La diputada de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, en el entorno del río Genil en Cenes. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha iniciado la campaña 'Limpieza del Río Genil' en Cenes de la Vega (Granada) con una jornada de limpieza y concienciación para denunciar el estado de "abandono" que sufre este entorno por parte de las administraciones competentes.

La iniciativa, impulsada por la asamblea local de Adelante Andalucía en el municipio, ha contado con la participación de la diputada por Granada, Inma Manzano, junto a militantes y vecinos.

La formación andalucista denuncia la falta de mantenimiento del río Genil y de su entorno por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cenes de la Vega.

"Una situación que se traduce en acumulación de residuos, deterioro de las riberas y caminos y abandono de uno de los principales espacios naturales y de convivencia del municipio", añade Inma Manzano.

Asimismo, Adelante Andalucía critica que, meses después de la crecida provocada por el desembalse del pantano de Quéntar, las administraciones continúen sin reponer las zonas de paso que quedaron destruidas, dificultando el tránsito entre ambos márgenes del río y limitando el acceso a un espacio que forma parte del día a día de numerosos vecinos y vecinas.

Desde Adelante Andalucía insisten en que esta campaña no nace para sustituir el trabajo que corresponde a las instituciones, sino para evidenciar el abandono que sufre el río Genil.

Para la formación "es mucho más que un cauce fluvial. Es un espacio de paseo, deporte, encuentro y contacto con la naturaleza que constituye uno de los principales pulmones verdes del área metropolitana de Granada y un patrimonio ambiental que debe preservarse frente al abandono, la degradación y cualquier amenaza sobre su conservación".

La formación hace un llamamiento a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cenes de la Vega para que coordinen sus competencias y actúen de manera urgente para recuperar el entorno del río, garantizar su mantenimiento periódico y restituir las zonas de paso afectadas por la crecida provocada por el desembalse del pantano de Quéntar.

Adelante Andalucía invita a documentar mediante fotografías los puntos donde se detecten problemas de limpieza, falta de mantenimiento o deterioro del entorno y trasladar estas incidencias a través del Buzón Ciudadano del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, así como mediante otros cauces administrativos como la presentación de escritos, solicitudes o reclamaciones ante las administraciones competentes.

Del mismo modo, considera fundamental difundir esta situación a través de las redes sociales para visibilizar el estado del río y reclamar una respuesta institucional.