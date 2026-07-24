Declarara la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila por los incendios

El sol es eclipsado por el humo de los incendios, a 23 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). Más de 10.000 personas han sido evacuadas de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", ha explicado Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo haya solicitado.

El Ministerio ha valorado la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia", ha añadido.

En base a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, el ministro asume la "dirección" de la emergencia y deberá "ordenar y coordinar" las actuaciones y la gestión de recursos estatales, autonómicos y locales. Asimismo, "la dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME)".

MÁS DE 10.000 EVACUADOS

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos, han informado los servicios de emergencias autonómicos.

Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción a lo largo de la jornada. El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 mientras que SUMMA112 ha atendido en sus dispositivos preventivos a personas afectadas, sobre todo enfermos crónicos.