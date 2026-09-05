Adelante Andalucía manifiesta deficiencias en las instalaciones del Hospital de Día Oncohematológico del Macarena

Archivo - Imagen de archivo de una sala de espera en un hospital de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Adelante Andalucía, Javier Montes, ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para exigir una actuación urgente que garantice condiciones dignas para los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario Virgen Macarena. La pregunta dirigida a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias deberá ser respondida por escrito.

Según ha explicado Adelante Andalucía en una nota, la iniciativa surge tras conocer "de primera mano" la realidad de pacientes y familiares atendidos en unas instalaciones ubicadas en el semisótano del hospital, "con escasa intimidad, sin luz natural e incapaces de atender el volumen de personas que acuden diariamente".

Al hilo, Montes ha añadido que "el cáncer ya impone suficiente sufrimiento como para que la Administración añada otro completamente evitable". Así, "la humanización de la sanidad pública no puede quedarse en un discurso institucional, sino reflejarse en los espacios donde las personas pasan horas recibiendo un tratamiento del que depende, en muchos casos, su vida", ha añadido el diputado.

De este modo, la pregunta registrada solicita a la Consejería su valoración sobre la ubicación y el estado de las actuales instalaciones, así como sobre las condiciones de humanización del servicio y los tiempos reales de espera. Asimismo, solicita información sobre la reorganización de espacios en el Hospital Virgen Macarena, incluyendo la posibilidad de trasladar otros servicios al nuevo complejo sanitario de la Cartuja con el objetivo de liberar espacio y ampliar el Hospital de Día.

En este sentido, Adelante Andalucía ha reforzado la importancia de los profesionales sanitarios del centro, "quienes realizan su trabajo a pesar a las carencias de las instalaciones". Montes ha subrayado que "son quienes sostienen cada día este servicio pese a unas condiciones materiales que no dependen de ellos y que la responsabilidad corresponde a quienes planifican las infraestructuras sanitarias y deciden las prioridades de inversión", ha concluido el diputado.