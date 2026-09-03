Ministro marroquí insiste en la reclamación de Ceuta: "No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio"

Personal de seguridad trabaja en la frontera de Ceuta, España. - Europa Press/Contacto/Cheng Min

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, ha insistido este jueves en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial", pero Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".

"¿Qué debemos decirle a nuestra vecina España después de lo ocurrido en Ceuta? Nos han dicho que consideran que su seguridad nacional se ha visto perjudicada", ha señalado en un mitin del partido Istiqlal, del que ejerce como secretario general.

"Nosotros lo decimos con toda franqueza: España es un socio esencial para nosotros, pero no retrocederemos ni un solo palmo de nuestro territorio nacional", ha afirmado Baraka en pleno choque con España tras el cruce masivo de migrantes el pasado 30 de julio y cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto como "líneas rojas" en la relación con Rabat la integridad territorial de España y la soberanía nacional de Ceuta y de Melilla.

En la sesión monográfica en el Congreso, Sánchez ha defendido la "política de buena vecindad con Marruecos" pero, al mismo tiempo, ha incidido en que hay cuestiones que España va a "defender siempre" y que son "perfectamente legítimas", como la cuestión de Ceuta y de Melilla.

El jefe del Ejecutivo ha pedido mantener un enfoque "prudente" a las relaciones con el país vecino tras el altercado vivido en la frontera en el mes de julio, y ha desvelado que España convocó a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto, un extremo que no se había hecho público hasta la fecha y que se han encargado de afear tanto los socios como la oposición.

En las últimas semanas, se han sucedido declaraciones de ministros marroquíes sobre las reclamaciones territoriales respecto a los dos ciudades autónomas. El más explícito fue el titular de Asuntos Religiosos, Ahmed Tufiq, quien en presencia de Mohamed VI hizo referencia a la "liberación" de Ceuta y Melilla.