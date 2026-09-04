Crisis migratoria de Ceuta, en directo: última hora de la situación con Marruecos y los menores migrantes

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 4 septiembre 2026 8:46
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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido que la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha actuado en el "ejercicio de sus funciones constitucionales" con el informe policial que encargó respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, por lo que ha pedido "el máximo respeto", en respuesta a la carta que le ha enviado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostrando "preocupación" por la decisión de la instructora de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional informar a sus superiores.

   Según ha comunicado este jueves el CGPJ, Perelló ha contestado con otra carta a Marlaska para subrayar que los órganos de gobierno del Poder Judicial "tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales".

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria de Ceuta:

El Gobierno de Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional por la entrada masiva

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional para investigar los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a través de la frontera del Tarajal.

Juzgado de Ceuta abre diligencias por supuesto reparto de artefactos y admite querella de Hazte Oír contra delegado

   El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado abrir diligencias previas tras una querella de Hazte Oír sobre el supuesto reparto de artefactos utilizados por migrantes y, en otra causa, ha admitido otra querella de la asociación contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano y la ha incorporado a unas diligencias ya abiertas.

Marlaska remite al CGPJ su preocupación por prohibir a la Policía que investiga la crisis de Ceuta informar a superiores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que le transmite su "preocupación" por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (María Tardón) de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.

Ministro marroquí insiste en la reclamación de Ceuta: "No retrocederemos ni un palmo de nuestro territorio"

El ministro de Obras Públicas y Agua de Marruecos, Nizar Baraka, ha insistido este jueves en la reclamación marroquí de Ceuta, incidiendo en que España es un "socio esencial", pero Rabat "no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional".

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