Crisis migratoria de Ceuta, en directo: última hora de la situación con Marruecos y los menores migrantes

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha defendido que la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha actuado en el "ejercicio de sus funciones constitucionales" con el informe policial que encargó respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, por lo que ha pedido "el máximo respeto", en respuesta a la carta que le ha enviado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostrando "preocupación" por la decisión de la instructora de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional informar a sus superiores.

Según ha comunicado este jueves el CGPJ, Perelló ha contestado con otra carta a Marlaska para subrayar que los órganos de gobierno del Poder Judicial "tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales".

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