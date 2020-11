Adelante apoyará nuevas medidas pero urge a Junta "atender falta de rastreadores, PCR y el colapso de Primaria"

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha asegurado a la Junta que apoyará nuevas medidas si las adopta para intentar frenar el Covid-19, si bien le urge a atender "la falta de rastreadores, de pruebas PCR y el colapso que sufre la Atención Primaria" pues, de lo contrario, las medidas decididas hasta la fecha no contendrán la curva de contagios.

En un audio difundido por Adelante, la portavoz parlamentaria de la confluencia, Inmaculada Nieto, ha lamentado que los datos de contagio en Andalucía "son muy preocupantes" y ha avanzado que su grupo, "como todas las que se han adoptado hasta la fecha con ánimo de controlar el crecimiento de la pandemia, respaldará las medidas que en adelante adopte el Gobierno autonómico".

"No obstante, nos sigue pareciendo que el Gobierno andaluz, de manera inexplicable, desatiende la opinión de expertos que consideran que el fallo fundamental en Andalucía se encuentra dentro del Sistema Andaluz de Salud, que faltan rastreadores y PCR", ha abundado Nieto.

En concreto, ha criticado que Andalucía "es la última comunidad autónoma de todo el país en número de rastreadores, tenemos un rastreador contratado por cada 15.000 habitantes", de manera que "la segunda comunidad por la cola tiene contratado el doble de rastreadores que Andalucía". Además, ha hecho hincapié en que en cuanto a PCR, "también de manera inexplicable, seguimos a la cola de todo el país".

A su juicio, "mientras que no se corrija esto, es complicado que medidas que sólo incumben a lo que puede hacer la población de puertas para fuera de los centros de salud tenga el resultado que todos deseamos".

"La Junta no puede demorar el refuerzo de la Atención Primaria, no puede demorar el refuerzo de personal sanitario, contratar a más rastreadores y hacer más pruebas si queremos empezar a ver una relajación de la curva de contagios que, con las medidas adoptadas hasta la fecha, no están dando resultados", ha zanjado Inmaculada Nieto.