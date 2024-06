Adelante apunta contra izquierda que es "café con leche" ante "malísima noticia" de auge europeo de extrema derecha

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha subrayado este lunes, en su análisis de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo, "la malísima noticia del crecimiento de la extrema derecha en toda Europa", mientras que ha apuntado que "la izquierda, que gobierna con el PSOE, tiene un problema y ha retrocedido".

El responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, ha considerado en rueda de prensa que "la derecha y la extrema derecha están creciendo porque hay una izquierda que es café con leche, porque hay una izquierda con complejos, que no se enfrenta a esta extrema derecha que está construida a base de bulos, a base de mentiras y a base de señalar al más débil, a los inmigrantes y a los pobres".

Adelante Andalucía decidió no concurrir a las elecciones europeas con el argumento de que concentraría sus fuerzas en preparar las elecciones autonómicas previstas para 2026.

Sobre los resultados de las fuerzas que integran el gobierno de coalición de PSOE y Sumar, ha indicado que "los andaluces no ven que el Gobierno del Estado esté mejorando su situación", para apuntar que "esa izquierda está en retroceso porque, entre la copia y el original, se quedan con el original, se quedan con el Partido Socialista".

Salvador ha considerado que "estas elecciones europeas han traído una Europa que está amenazada por cada vez más fuerzas fascistas, racistas, xenófobas, machistas", de los que ha considerado "que están planteando una reversión de los pocos derechos sociales que tenemos los europeos", antes de apuntar que "este crecimiento de la derecha y de la extrema derecha también lo hemos sufrido en Andalucía".

"Es una mala noticia el crecimiento tanto de la derecha, del Partido Popular, que recortan servicios públicos, como el de Vox, y ahora otra extrema derecha populista, que es la de Alvise", ha dicho Salvador, que ha atribuido al creador de esa agrupación de electores, Luis 'Alvise' Pérez, "que quiere frenar sus juicios y blindarse ante los juicios que le vienen a costa de los europeos, para tener un aforamiento y ser diputado".

Tras apuntar que "un andalucismo de derechas ha vuelto a fracasar" por cuanto ha esgrimido que en las elecciones europeas no ha conseguido "ni un 1%", en alusión a los resultados de Ahora Andalucía, que logró este domingo 19.310 votos y un 0,66% de los votos emitidos, ha planteado Néstor Salvador que "frente a esto, llamamos desde Adelante Andalucía a organizarnos" y ha planteado que "desde Adelante Andalucía le vamos a plantar cara".

"Nosotros llamamos a organizarnos para que en la próxima elecciones andaluzas ni los recortes de Juanma Moreno ni su escudero, sea Alvise, sean los señoritos de Vox, lleguen al Parlamento andaluz", ha afirmado el responsable de Organización de Adelante, convencido de que "nos organicemos en Adelante Andalucía para construir una alternativa".

Ha reivindicado "una alternativa de izquierda andalucista que es más necesaria que nunca porque Andalucía es el pueblo del Estado con más paro, con más precariedad, con más inmigración juvenil".

"Ante eso solo hay dos opciones: o la de los privilegiados de la derecha que llevan cinco años recortándonos y que lo que quieren es que sigamos pagando nosotros la crisis o construir una Andalucía con derechos", ha afirmado Salvador, quien ha asegurado que "animamos a construir esta alternativa para que dentro de dos años frenemos a Juanma Moreno y a su escolta de la ultraderecha".

El dirigente de Adelante Andalucía se ha lamentado de la participación de los andaluces en los comicios europeos para subrayar que "más de la mitad de la población andaluza no se ha sentido identificada con estas elecciones" con la consideración de que han concluido que "la Unión Europea les pilla muy lejos y no se siente representada, por eso ha habido una alta abstención" con el dato de que "más del 50% de los andaluces no han ido a votar".

"Creemos que es un síntoma más de la desafección de la sociedad ante la crisis que están viviendo", ha colegido Salvador de esa participación.