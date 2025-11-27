Adelante critica el "mitin" de un Moreno "faltón, soberbio y con chulería": "Es un vendedor de humo"

1031415.1.260.149.20251127145920 La portavoz adjunta de Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, este jueves en el Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha criticado el "mitin" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho este jueves durante su intervención de apertura del Debate sobre el estado de la comunidad, en el que se ha mostrado como un dirigente "faltón, soberbio, sorprendentemente prepotente y con chulería".

"Nos ha parecido un desprecio a los andaluces, porque ha sido un mitin lleno de propaganda, en el que ha hecho muchas promesas y en el que se ha distinguido por ser un vendedor de humo; ha perdido toda su credibilidad", según ha señalado Iza, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento tras el discurso del presidente.

Ha criticado la "falta de empatía" del presidente, que "no ha mencionado a las mujeres víctimas de los cribados del cáncer de mama", mientras que tampoco "ha hablado de corrupción".

"Solo hemos visto prepotencia y a un Moreno Bonilla que está muy lejos de la realidad de los andaluces y de las andaluzas", según Iza, para quien el presidente de la "está cada vez más lejos de los problemas reales de los andaluces".

Ha manifestado que, durante el debate, Adelante recordará a Juanma Moreno "todos lo casos de corrupción" que afectan a su gobierno o el PP, así como "la crisis de los cribados" y su "traición a los andaluces por los servicios públicos que está desmantelando".

"Vamos a poner todo nuestro empeño y trabajo para que este sea el último debate del PP-A en la Presidencia de la Junta de Andalucía: Hay que echarlos por el bien de todos los andaluces", ha señalado.