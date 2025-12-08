Sierra Nevada (Granada) atrae a más de 29.000 esquiadores y visitantes en un "gran puente" de la Inmaculada

Esquiadores en Sierra Nevada durante el puente de la Inmaculada 2025. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal de Sierra Nevada, en la provincia de Granada, ha cerrado un "gran puente" de la Constitución y la Inmaculada Concepción tras atraer a más de 29.000 esquiadores y visitantes.

Así lo han puesto de relieve desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, desde donde han concretado este domingo que Sierra Nevada recibió a 5.400 esquiadores el pasado sábado día 6; a 6.200 este domingo 7, y a unos 3.800 este lunes, 8 de diciembre, lo que eleva a 15.400 el número total de esquiadores que ha disfrutado de la estación en estos tres días.

A esta cifra hay que sumar la de 13.895 visitantes y participantes en las actividades programadas por la estación invernal, que, de este modo, ha contado con una afluencia total de 29.295 personas en este puente festivo, entre esquiadores, visitantes y actividades desarrolladas, según han señalado las mismas fuentes.

De esta manera, desde Cetursa entienden que se ha vivido un "gran puente" de Constitución-Inmaculada con una oferta esquiable de 20 kilómetros de pistas concentradas en las zonas de Borreguiles y Río.

Además, ha habido diez remontes operativos para dar servicio a esas pistas, y se ha vivido una "gran animación" en las zonas para no esquiadores, según valoran también desde Cetursa.

Con todo, el puente se inició el sábado con una jornada "dura" de desbloqueo de remontes por el "fuerte episodio de humedad" registrado el viernes, que provocó formaciones de hielo en los medios mecánicos, y que retrasaron la apertura de dos telesillas.

La ocupación ha sido "desigual", con un porcentaje medio en torno al 50%, según han matizado las mismas fuentes, que, no obstante, han destacado que los puentes de diciembre "son muy característicos por la sinergia que genera la estación de esquí y la ciudad de Granada, donde se producen pernoctaciones de usuarios de la estación".