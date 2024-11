Adelante defiende su rechazo al Presupuesto 2025 destinado a "acabar con el patrimonio colectivo del pueblo andaluz"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora ha defendido este miércoles la enmienda de totalidad que su grupo ha registrado al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025 diseñado por el Gobierno del PP-A, al entender que esas cuentas "están destinadas a acabar con el patrimonio colectivo del pueblo andaluz" para "convertir nuestra tierra en un erial de derechos y en un campo abierto para el negocio sin responsabilidad social".

Así lo ha trasladado la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2025 en el Pleno del Parlamento, donde también ha denunciado que las cuentas diseñadas por el Ejecutivo del PP-A suponen "un desmantelamiento progresivo de lo público".

Maribel Mora ha comenzado criticando que el Presupuesto que el Gobierno andaluz ha remitido al Parlamento ha sido "muy poco consensuado", en línea con la actitud que, según ha criticado, mantiene el Ejecutivo del PP-A, que "dialoga poquito" con la oposición, y al hilo ha censurado también que, el año pasado, la Junta sólo aceptó "tres de las 136 enmiendas" parciales que su grupo presentó al proyecto de Presupuestos.

Dicho esto, la representante de Adelante ha afeado a la consejera datos del contexto económico andaluz para subrayar que Andalucía mantiene la "brecha" que le distancia de la media de España en factores como el crecimiento económico, sigue "a la cola" en tasa de desempleo y presenta una tasa "brutal" de pobreza infantil, por lo que ha espetado a la consejera que "no puede hacer un discurso triunfalista" con datos con los que "no se le puede mirar la cara a los andaluces", ha agregado antes de denunciar que la de Andalucía sigue siendo "una economía dependiente" y "periférica de España y de Europa, que sigue cronificando los mismos problemas que tenía".

La representante de Adelante ha reprochado a la consejera datos como los de los "dos millones de andaluces en las listas de espera de la sanidad" en un contexto de "aumento" de dinero público para la "privada", o que Andalucía sea "la comunidad que más tarda en valorar la dependencia" y tenga a "3,2 millones" de ciudadanos "en riesgo de pobreza, el 37,5 por ciento de la población" total, ha advertido.

Asimismo, Maribel Mora ha denunciado que la Junta "ha subido un 26% los precios escolares, ha recortado las becas" y "duplica las transferencias" a la Formación Profesional "concertada".

En relación a las "políticas de ingresos", la diputada de Adelante ha afeado al Gobierno del PP-A haberse dedicado a "bonificar" y "eliminar figuras recaudatorias de personas que tenían más de un millón de euros en patrimonio", y ha aseverado que "no hay quien se trague" su mensaje de que "bajarle los impuestos a los ricos hace que haya más contribuyentes en IRPF".

"INFRAFINANCIACIÓN"

Por otro lado, ha coincidido con la consejera en señalar que los andaluces "estamos infrafinanciados" en el conjunto del Estado y presenta "un problema de financiación de más de 1.000 millones cada año", pero ha criticado que el presidente de la Junta "no reivindicó una financiación singular para Andalucía" en la entrevista que mantuvo el pasado mes de septiembre con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, "ni le pidió un fondo de convergencia mientras se reformaba el sistema de financiación" autonómica, y al respecto ha afeado al Gobierno del PP-A que "el andalucismo se le queda a medio camino".

De igual modo, Maribel Mora se ha referido al capítulo de gastos, y ha subrayado que, de los 1.000 millones que el Gobierno andaluz defiende que aumenta el presupuesto para sanidad en 2025, "300 millones" van "a la industria farmacéutica", y en ese punto ha criticado que la Junta "se niega a hacer una subasta pública" de medicamentos "que ahorre dinero a los ciudadanos".

También ha aseverado que "no es verdad" que los Presupuestos del próximo año contemplen un aumento de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, y ha remarcado que no hay "ni un euro más para sustituciones, ni en hospitales, ni en distritos sanitarios, ni en las áreas sanitarias", y "los sanitarios se sustituyen unos a otros cuando uno falta", ha subrayado antes de afear también a la Junta que no haya cumplido en sus cuentas con "ni uno solo" de los acuerdos alcanzados con los sindicatos, "ni en atención primaria ni en la estabilidad" de las plantillas.

La representante de Adelante también ha criticado que, en materia de educación, el Gobierno del PP-A "apuesta por la concertada" y "recorta" en becas y "en los comedores escolares propios de los centros docentes", mientras "sube los conciertos en educación", así como ha afeado a la Junta haber "recortado la partida de ayudas a la rehabilitación de viviendas sociales para las familias e instituciones sin ánimo de lucro", y de dejar "menos dinero" para luchar contra la violencia de género y para la "promoción de la igualdad".

RÉPLICA DE LA CONSEJERA

En su réplica a la diputada de Adelante, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido que el Gobierno de Juanma Moreno ponga en marcha la política del PP, y "no el manual de resistencia de Pedro Sánchez", y ha lamentado que a dicho grupo parlamentario "todo lo parece decepcionante" en el proyecto de Presupuesto de la Junta.

La consejera ha defendido que el Gobierno del PP-A cumple "el mandato que nos dieron los ciudadanos" en las elecciones, y es "continuista" en su política desde que alcanzó la Junta en 2019 "porque queremos seguir priorizando la sanidad, la educación y la dependencia", y "por eso el 80% del crecimiento de este Presupuesto se dedica a esos tres servicios públicos esenciales", según ha remarcado.

De igual modo, la consejera ha reivindicado que Andalucía está "reduciendo la diferencia con España" y "estamos convergiendo" con la media en aspectos como la tasa de paro, y la comunidad autónoma cuenta con "más empresas que nunca" y compañías "más competitivas", además de que, en exportaciones, es la región que "más está aportando al sector exterior de España".

También ha valorado que Andalucía se sitúa actualmente como "la segunda comunidad más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan, sólo por detrás de Madrid", y ha defendido que eso "es bueno", porque así los andaluces "tienen más renta disponible".

En esa línea, la consejera ha querido dejar claro que el Gobierno del PP-A va a "seguir, en la medida de nuestras posibilidades, insistiendo en esta línea de ayudar a las familias, a las empresas, de crear actividad económica, de no asfixiar" a "las rentas medias, las clases trabajadoras, los autónomos, las familias, los jóvenes", para que estos cuenten con "la mayor parte de la renta disponible".

Finalmente, la titular andaluza de Hacienda ha concluido animando al Grupo Mixto-Adelante Andalucía a presentar enmiendas parciales al Presupuesto en la fase que se abrirá para ello tras este debate de totalidad, con la confianza en que "seguramente" el Gobierno andaluz pueda "aceptarles más de las tres" admitidas en el anterior ejercicio.