Adelante denuncia que Junta tiene una "bomba" en sanidad: "Privatiza el servicio y hay un caso de corrupción brutal"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha denunciado este miércoles que la Junta tiene una "bomba" en relación con la sanidad, porque se está "cargando y privatizando" el servicio público sanitario y tiene un caso de de "corrupción brutal" con el asunto de los contratos de emergencia del SAS.

En rueda de prensa, García ha señalado que el Gobierno andaluz "o no es consciente o no quiere serlo" en relación con esta situación, al tiempo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está demostrando que "no está a la altura del cargo" que ostenta.

Ha señalado que hoy se producirán nuevas movilizaciones en la sanidad porque "la situación ya es insostenible" y se está viviendo "una crisis sin precedentes", sin que el Gobierno andaluz del PP-A sea capaz de "afrontarla".

"Listas de espera que son insoportables, una falta de profesionales que ya es totalmente inasumible e imágenes dantescas en hospitales con problemas de infraestructuras", ha indicado el portavoz de Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

"Tenemos un Gobierno totalmente incapaz de solucionar los problemas sanitarios", ha recalcado García, para quien el Ejecutivo de Juanma Moreno está "más preocupado por cubrirse la espalda de todos los casos de corrupción de la trama del SAS que por arreglar los problemas que afectan a la ciudadanía".

Tras indicar que una vez "gastado el comodín de cesar a la consejera de Salud", ya lo único que queda es que Moreno "asuma su responsabilidad".

Ha indicado que su formación apoya firmemente la denuncia que está haciendo la Marea blanca de llevar a la fiscalía al Gobierno andaluz "por las listas de espera". "Apoyamos las movilizaciones y decimos al Gobierno andaluz que, en materia de salud, tiene que poner soluciones ya, aparte de, por supuesto, transparencia e investigación en todo lo que es la trama del SAS", ha recalcado.