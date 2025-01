Adelante descarta a Montero como "renovación" del PSOE-A porque fue "la señora que inició la privatización" sanitaria

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este miércoles sobre la candidatura de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a la Secretaría General del PSOE andaluz, en sustitución de Juan Espadas, que "no creemos que haya una renovación, no puede ser renovación en la oposición de izquierda colocar al frente del PSOE a la número dos de Susana Díaz".

Ha recordado igualmente su pasado en la Junta de Andalucía, donde fue consejera de Salud y de Hacienda, para esgrimir la debilidad argumental que supone oponerse a "las privatizaciones del Partido Popular en materia de sanidad" cuando "la señora que inició la privatización en sanidad en Andalucía fue la consejera Montero cuando era consejera de Salud y después consejera de Hacienda".

En una rueda de prensa en Sevilla en la sede regional de Adelante, tras expresar "respeto a los procesos internos del Partido Socialista", se ha cuestionado la elección de Montero para ser la futura líder de los socialistas andaluces por cuanto se trata de "una señora que ha estado 17 años en los gobiernos de la Junta de Andalucía, de los 37 años que ha gobernado el PSOE en Andalucía, 17 ha estado la señora Montero".

El portavoz de Adelante ha indicado otras debilidades en el perfil de Montero como futura secretaria general del PSOE andaluz, entre ellas, el hecho de ser "la señora que pactó con Ciudadanos una eliminación del Impuesto de Sucesiones a las personas que más heredaban", así como ha señalado que es "la señora responsable de que en Andalucía tengamos la peor financiación de todo el Estado y que no nos llegue el dinero que nos merecemos en Andalucía".

Ha blandido una anécdota personal para ilustrar el pasado que atesora ya la vicepresidenta y ministra, como fue que "cuando la señora Montero entró en el gobierno de la Junta de Andalucía yo estaba estudiando estudiando tercero de la ESO y no tengo precisamente 20 años" para inferir de ello que "renovación me da a mí que no es".

García ha subrayado que en el caso de su partido "nuestro principal objetivo es echar a las derechas, sus políticas y echar al Partido Popular del gobierno de la Junta de Andalucía", por lo que ha sostenido que con esa aspiración se trata de "presentar un proyecto radicalmente diferente al del Partido Popular y al de los gobiernos del PSOE que hemos sufrido en Andalucía durante muchas décadas".

Ha apostado por "presentar un proyecto que sea radicalmente diferente al Partido Popular de Moreno Bonilla y a los gobiernos del PSOE que hemos sufrido" y por esto ha apuntado que "el camino no es repetir los gobiernos de Susana Díaz, de Griñán o de Chaves".

"El camino es presentar una alternativa de izquierda radicalmente diferente", ha indicado el portavoz de Adelante.