Adelante exige a Imbroda cumplir "lo comprometido" y no recurrir sentencias a favor de despedidas en escuelas infantiles

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este miércoles a la Consejería de Educación y Deporte que cumpla "lo que se comprometió" su titular, Javier Imbroda, y "no recurra" las sentencias dictadas a favor de algunas de las 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles que fueron "despedidas injustamente" por dicho departamento el pasado mes de septiembre.

Así lo ha reclamado el portavoz de Adelante en una rueda de prensa en el Parlamento tras haber conocido, según ha apuntado, que la Consejería ha decidido "recurrir" una de dichas sentencias.

"Nos parece una barbaridad", ha avisado José Ignacio García, quien ha subrayado que el consejero Javier Imbroda "se comprometió en sede parlamentaria y en la prensa a que no iban a recurrir" desde Educación "la sentencia" en cuestión.

El portavoz de Adelante ha apostillado que "todavía estamos a tiempo de no presentar ese recurso", y ha exigido a la Consejería que "no recurra". "No use el dinero público para volver a perder otro juicio", ha añadido, para subrayar que, hasta ahora, "han salido ocho sentencias de cinco jueces diferentes que le dan la razón a las trabajadoras" despedidas.