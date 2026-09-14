Adelante exige "medidas urgentes" para frenar ya el narcotráfico y trasladar a jóvenes que no puede ser "una salida"

Archivo - Embarcación interceptada en La Línea con combustible para aprovisionar a una narcolancha. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este lunes "medidas urgentes" para frenar el narcotráfico en la comunidad autónoma y también trasladar a los jóvenes que entrar ahí no puede ser una "salida fácil".

En rueda de prensa en Sevilla, la responsable de organización de Adelante Andalucía, Rocío Díaz, ha manifestado que, normalmente, no es casualidad que el tema del narcotráfico se dé en los territorios donde más pobreza puede haber, y que su población lo vea, al final, como "una salida ante la pobreza y la necesidad".

Por ello, según ha añadido, tiene que haber "cambios drásticos estructurales". Aparte de tomar medidas "urgentes" para frenar al narcotráfico, según ha recalcado, también hay que hacer un trabajo a "medio y largo plazo", empezando por trasladar a la población que no puede ser una "salida fácil" meterse en el ámbito del narcotráfico.

"Eso se hace con políticas sociales y laborales y con reformas", según Díaz, quien ha abogado por que el dinero de los decomisos se invierta en "servicios públicos" y en esa medidas sociolaborales.