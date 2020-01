Adelante pide una mesa bilateral Gobierno-Andalucía: Defenderemos a Andalucía como la que más esté quien esté en Madrid

Publicado 09/01/2020 12:19:15 CET

Acusa a Moreno de usar a la comunidad autónoma como "arma arrojadiza" al avisar de llamar a la movilización en la calle contra el Ejecutivo

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha reivindicado este jueves el derecho de la comunidad autónoma de mantener una mesa bilateral con el Gobierno de la Nación como Cataluña, al tiempo que ha asegurado que defenderán a Andalucía "como la que más, esté quien esté en Madrid".

En rueda de prensa, la portavoz adjunta del grupo y dirigente de Podemos, Ángela Aguilera, ha explicado que Adelante quiere llevar sus reivindicaciones a Madrid y que también reclama para Andalucía "espacio de protagonismo como el resto de nacionalidades históricas". "Si el Gobierno se sienta con Cataluña, con Galicia o con el País Vasco, Andalucía tiene derecho a reclamar su espacio", ha agregado.

Así, ha indicado que van a plantear sus reivindicaciones como andaluces hacia el Gobierno de Madrid "porque queremos reclamar nuestro espacio político y las necesidades de Andalucía a ese gobierno", al tiempo que van a reclamar también "el derecho que asiste a Andalucía a estar presente en cualquier negociación bilateral que se pueda producir".

"Reclamamos el protagonismo necesario de Andalucía porque tememos que se siga hablando con determinados actores y no con Andalucía", ha insistido Aguilera, que entre los asuntos que ha priorizado para la comunidad autónoma se ha referido a lograr una financiación autonómica justa, el traspaso de competencias que quedan por desarrollar en virtud del Estatuto de Autonomía y el protagonismo "ineludible" que Andalucía tiene que tener.

Y es que, como ha subrayado la portavoz de Adelante, "no se puede mantener la situación política que en esta democracia ha mantenido siempre a Andalucía en el olvido", una comunidad que tiene que reclamar "su espacio político, social y económico, para pedir y también reclamar lo que aportamos".

De este modo, ante las críticas del PP a que Andalucía puede salir perjudicada de las negociaciones que con otros territorios mantenga el nuevo Gobierno central, Aguilera ha recordado que los 'populares' "se ha sentado bilateralmente con el País Vasco o con Cataluña, ¿por qué no con Andalucía?". Esto responde, a su juicio, "a un desprecio sistemático hacia Andalucía, su falta de protagonismo y el cerrazón de determinados políticos que no creen en Andalucía".

Por eso, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que defienda a la comunidad y su posición "como la que más" porque "no solo vale ponerse el lacito blanco y verde en la solapa, eso es una impostación para pelearse con el PSOE-A y con el Gobierno de Madrid".

Ha reclamado al jefe del Ejecutivo andaluz que sea andalucista "para exigir sentarse en una mesa bilateralmente como la que más", si bien avisa de que esto no ocurre porque Moreno "tiene complejo de inferioridad y no cree en Andalucía". "No se ve con fuerza para sentarse en una mesa bilateral porque no cree en la realidad nacional de Andalucía, siempre ha estado bajo el domino de Madrid", ha apsotillado.

"MORENO UTILIZA A ANDALUCÍA"

Igualmente, después de que Moreno haya avanzado que hará un llamamiento a la movilización en la calle en caso de que el nuevo Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos, apoyado por los independentistas catalanes, intente "pisotear" o "ningunear" a esta comunidad, Aguilera ha recomendado al presidente hacer "un ejercicio de memoria", a la par que le ha acusado de "utilizar a Andalucía como arma arrojadiza partidista".

Ha incidido en que José María Aznar "hablaba catalán en la intimidad, negociaba con Pujol la cesión del IRPF o hablaba de ETA como el movimiento de liberación vasco".

"Flaco favor hace a Andalucía un presidente que por encima de los intereses de los andaluces prioriza la posición partidista", ha abundado antes de mostrar su sorpresa por el hecho de que Vox haya exigido a Moreno que "lidere la oposición al Gobierno de Sánchez" y tenga "firmeza" frente a sus "atropellos": "Hasta el portavoz de Vox se ha vuelto autonomista", ha ironizado Aguilera.

Con todo, desde Adelante insisten en que "autonomía es mucho más que un lazo en la solapa o más que usar a Andalucía como piedra arrojadiza contra Madrid", todo antes de recordar "las oportunidades que ha dejado el PP pasar para Andalucía, un partido que negó que tuviera más autogobierno".

Ha lamentado así que mientras Moreno "debería estar deseando que las cosas fluyan, que el Gobierno central se ponga a trabajar y que se busquen soluciones a los problemas de Andalucía", lo que hace es "usar a Andalucía como herramienta partidaria para defender a los hoolingan que tiene en el Congreso", con una derecha que da "un espectáculo lamentable".