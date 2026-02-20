Adelante propone en una ley que jóvenes de 12 a 25 años accedan a psicólogo público: "Es un lujo en vez de un derecho"

Archivo - La diputada Begoña Iza y el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado este viernes en el Parlamento de Andalucía una Proposición de Ley para crear un nuevo servicio público que se ofrecería en los centros públicos especializados a los que denomina 'Espacios con calma'. Esas zonas de atención se ofrecerían en una proporción por cada 50.000 habitantes.

Adelante se propone la creación de "un espacio al que pueda ir cualquier joven entre 12 y 25 años y ser atendido por un psicólogo, una psicóloga, por una educadora social, tanto él como su familia y que sea totalmente gratuito y totalmente seguro para nuestros niños", en palabras de su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García.

Una iniciativa con la cual buscan paliar una situación que afrontan los jóvenes de manera que han asegurado que ir a un psicólogo "se ha convertido en un lujo en vez de un derecho" por la falta de recursos económicos para poder pagarlo, según una nota de este partido.

"En un momento en el que estamos tan apresurados, en que nuestros jóvenes están viviendo tanta presión, en que hay tantos problemas de salud mental, necesitamos calma y necesitamos unos espacios que sean seguros, que estén en todos los barrios o pueblos de nuestra tierra", ha afirmado García.

Adelante describe estas instalaciones como "espacios agradables para los jóvenes fuera de los centros sanitarios, aunque coordinados con los servicios de salud y educativos ya que se trataría de acompañamientos precisamente para prevenir problemas que después podrían convertirse en situaciones más complicadas".

Ha reconocido Adelante que, ante la previsión de la disolución del Parlamento por la convocatoria de elecciones autonómicas en el primer semestre de este año, en ese caso sería "la última ley" que puedan presentar como grupo parlamentario, aunque han situado esta iniciativa como "ser coherentes con el trabajo de toda la legislatura" y de esa forma "seguir hablando de lo importante con propuestas que mejoren la vida de los andaluces, en este caso, los más jóvenes".

Ha señalado que estos espacios existen en otras ciudades como Barcelona, de los que ha recordado que "serían totalmente gratuitos", sin cita previa y en el que se abordarían los problemas de manera colectiva y comunitaria ya que muchos de los problemas y preocupaciones son compartidos para "que nadie se sienta solo", ha apuntado José Ignacio García.

El portavoz y candidato de Adelante a la Junta ha sostenido que "el coste no sería un problema", por cuanto lo ha calificado de "ínfimo para un presupuesto de la Junta de Andalucía, comparado con la necesidad que hay".

"En vez de tanta historia, de tantas peleítas y tanta tontería, que se habla muchas veces en la política, hay que dedicar dinero a lo importante, a que nuestros jóvenes se sientan acompañados", ha afirmado José Ignacio García.

Adelante ha esgrimido algunas cifras para explicar su iniciativa, entre ellas que "cuatro de cada 10 jóvenes han tenido problemas de salud mental en el último año, uno de cada tres adolescentes no ha hablado con nadie sobre esos problemas y más de la mitad no ha pedido ayuda".