Adelante quiere reunirse con el ministro Urtasun por la devolución de obras de artes andaluzas expoliadas

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el viceministro de descolonización y despatriarcalización de Bolivia, Pelagio Condori, en la exposición 'Nuestra Señora de las Mercedes. Una historia en común'. (imagen de archivo). - Edu Botella - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha solicitado una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para abordar la devolución de obras de artes que este partido califica de expoliadas a la región por cuanto fue la tierra que las albergó y algunas de ellas se encuentran en la actualidad en instalaciones de titularidad del Estado.

En rueda de prensa en Sevilla, el responsable de Organización de Adelante, Néstor Salvador, ha explicado que "que nos hemos puesto en contacto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para tener una reunión y que aplique lo que estamos planteando".

"Queremos que el Gobierno de España se moje en esta cuestión", ha argumentado en este sentido.

Este paso de Adelante lo da después de que en el Pleno del Parlamento de la semana pasada, el jueves, se rechazara su iniciativa, una Proposición no de Ley (PNL) con la que demandaba el regreso, al menos, de 18 obras de arte. Los grupos Popular y Vox en Andalucía votaron en contra de la PNL, el PSOE-A se abstuvo, y recibió el voto favorable de Por Andalucía.

Salvador ha esgrimido en este sentido el apoyo que cosechó su iniciativa de este grupo parlamentario, que aglutina a Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía, para inferir que "son ellos los que tienen el Ministerio de Cultura y ellos pueden plantear, como mínimo, un estudio de cómo se vuelven a recuperar esta obra".

Ha recordado que la PNL de Adelante reclamaba que "la dama de Baza vuelva a Baza, que la Inmaculada de los Venerables de Sevilla volviera a Sevilla, que la Lex Malacitana volviera a Málaga y que otras muchas obras vuelvan a donde tienen que estar, Andalucía".

Ha sostenido que este planteamiento es "una cosa que no solo pide Adelante Andalucía, sino que piden los expertos de la cultura que recuperamos nuestros patrimonios expoliados", para reprocharle entonces al Partido Popular su reacción contraria cuando "tiene la competencia de velar por los intereses de los andaluces, y no solo se ha negado, ha planteado como que no estuviéramos preparados los andaluces para cuidar de nuestro patrimonio".

El responsable de Organización de Adelante Andalucía ha reprochado al Partido Popular que "parece que prefieren que el patrimonio cultural andaluz esté en Madrid", para acusar entonces a este partido de que "siguen siendo lo que han sido siempre: españolistas al servicio de Madrid, al servicio de los intereses de su partido, y no en defensa de Andalucía" y concluir entonces que "el andalucismo se acaba el 28 de febrero".

"Creemos que los andaluces tenemos derecho a que nuestro patrimonio esté en nuestra casa, en Baza, en Málaga y en Sevilla, entre otros sitios", ha continuado argumentando Salvador, quien ha esgrimido que "somos mayores de edad para guardar nuestro patrimonio y que no esté fuera de Andalucía".

"Vamos a seguir insistiendo en ello", ha afirmado en este sentido, convencido de que "lo que estamos pidiendo es una cuestión de justicia, de respeto a Andalucía", ha remachado su argumentación.