Adelante reclama a las administraciones en Granada que asuman sus responsabilidades con la limpieza del río Genil

La asamblea de Adelante Andalucía en Cenes de la Vega ha celebrado la II edición de la jornada de limpieza del río Genil, iniciativa en la que vecinos han participado de forma voluntaria para retirar residuos y contribuir a la conservación de la ribera. - ADELANTE ANDALUCÍA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

La asamblea de Adelante Andalucía en Cenes de la Vega (Granada) ha celebrado la II edición de la jornada de limpieza del río Genil, una iniciativa en la que vecinos han participado de forma voluntaria para retirar residuos y contribuir a la conservación de la ribera. Desde la formación andalucista han aprovechado esta actividad para reivindicar a las administraciones en Granada que asuman sus responsabilidades para con este río.

"Adelante Andalucía consideran que la implicación vecinal es positiva, pero advierten de que la conservación del río no puede depender de acciones voluntarias de la ciudadanía, sino que debe existir una actuación coordinada por parte de las administraciones competentes", señalan.

Luisa García, portavoz de la asamblea de Adelante en Cenes ha dicho que "esto va mucho más allá de una cuestión de civismo". "Las instituciones tienen que implicarse y garantizar que el río Genil esté en las condiciones que merece. El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica tienen que asumir sus responsabilidades. No puede ser un trabajo voluntario de los vecinos y vecinas", ha agregado.

Adelante también ha criticado que esta situación se suma a los daños provocados por el pasado invierno, entre ellos la destrucción de varios puentes que, según señalan, todavía no han sido repuestos, dificultando el tránsito y el acceso a determinadas zonas del río.

Asimismo, la formación ha mostrado su preocupación por la calidad del agua del Genil y la ausencia de información suficiente para las personas que utilizan el río, especialmente ante la posibilidad de que existan zonas que no sean aptas para el baño.

"Sabemos que existen antecedentes de vertidos contaminantes en el río Genil y consideramos fundamental que se realicen controles periódicos de la calidad del agua y que la ciudadanía tenga información clara cuando exista algún riesgo. Nos preocupa especialmente que haya vecinos y vecinas que puedan bañarse en estas aguas, así como animales que tienen contacto con ellas", ha afirmado Lourdes Hidalgo, portavoz de la asamblea.

La formación ha anunciado que continuará recabando información sobre la situación del río y trasladando las demandas vecinales a las administraciones competentes, y que utilizará el Parlamento de Andalucía para exigir respuestas y medidas concretas por parte de la Junta, con el objetivo de garantizar la conservación y la seguridad del río Genil.