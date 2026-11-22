Estación María Zambrano en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía debate este jueves una Proposición No de Ley (PNL) del grupo Adelante Andalucía en la que reclama que las competencias ferroviarias para la Junta de Andalucía así como la garantía de un sistema ferroviario "cien por cien público".

"Los trágicos accidentes de Adamuz y Urda han vuelto a poner encima de la mesa graves deficiencias del sistema ferroviario en Andalucía. A la falta infraestructuras y absoluta insuficiencia del sistema debido al centralismo se le ha sumado ahora un grave problema de seguridad", señala el documento de la propuesta consultado por Europa Press.

En esta línea, la formación exige en su exposición de motivos "una investigación independiente y transparente sobre dichos accidentes". "Una investigación que no debe tener ningún tipo de cortapisa por parte de ningún Gobierno actual o futuro ni de ningún partido político", destaca.

Entre las 18 peticiones de Adelante al Consejo de Gobierno andaluz, el partido le reclama que solicite las competencias en ferrocarriles de cercanías y media distancia "en virtud del articulo 64 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dando así cumplimiento a su mandato expresado en la votación de las resoluciones del Debate del Estado de la Comunidad de 2023".

Un traspaso de competencias, que según Adelante, debe venir acompañada por una "financiación correspondiente" así como "una financiación estatal del transporte público andaluz equiparable a la que ya reciben Madrid, Barcelona, Valencia o Canarias".

Relacionado con los últimos accidentes ocurridos en la conexión Madrid-Andalucía, ha instado a la Junta y al Gobierno central, "garantizar la atención integral a las victimas, estableciendo un marco común que garantice una respuesta institucional coordinada, asistencia médica, psicológica, jurídica y social, información clara y acompañamiento continuado a las víctimas y sus familias ante grandes accidentes y catástrofes".

La formación también señala al ejecutivo central para que "revierta el proceso de privatización y liberalización del sistema ferroviario para garantizar un sistema cien por cien público y con perspectiva social, poniendo fin a las externalizaciones y aprobando un plan de mantenimiento de la red con inversión garantizada y aumento de plantilla en Adif y Renfe".

"El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que el próximo Ministerio competente en la materia establezca una dirección de ADIF y RENFE formada principalmente por personas de perfil técnico, preferentemente trabajadoras públicos del sector, de forma que se disminuya el número de cargos con perfil político", recoge la PNL.

Asimismo, ha pedido a la Junta que insta al Gobierno central a "poner en marcha las medidas necesarias para desarrollar el servicio de cercanías en las provincias de Andalucia que actualmente no disponen de dicho servicio, como son Granada, Almería, Jaén, Huelva y Córdoba, y a mejorar los ya existentes en Sevilla, Málaga y Cádiz, con frecuencias de quince minutos en hora punta".

En esta línea, ha pedido a la Junta de Andalucía que "mejore las frecuencias de paso y el consiguiente aumento de los recursos laborales, revirtiendo su precarización creciente, que está poniendo en cuestión la calidad del servicio". Asimismo, ha pedido un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes de Andalucía.

De forma más específica, ha instado a la Junta para recuperar los servicios perdidos entre Granada y Almeria con Linares-Baeza, entre Bobadilla y Córdoba, la linea perdida de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, el ferrocarril hacia Ayamonte y la frontera portuguesa y la conexión de Guadix-Baza-Almanzora, así como las lineas Jerez-Almargen y Córdoba-Almorchón, y a detener el desmantelamiento de la linea convencional Bobadilla-Granada.

Asimismo, ha pedido la puesta en marcha de la conexión ferroviaria de la Bahía de Algeciras con la Bahía de Cádiz, y a su vez con la red general a través de Jerez, comenzando por el tren-tranvía de la Bahía de Cádiz hasta Chiclana. La reclamación se extiende al Gobierno Central para conectar los puertos andaluces a los corredores Mediterráneo y Atlántico, a electrificar desdoblar la linea Algeciras-Bobadilla y a desarrollar una red logística andaluza con nodos en Antequera, Algeciras y Linares.

Entre las propuestas, Adelante ha pedido ejecutar la transversal ferroviaria andaluza, mediante la duplicación y electrificación del eje Huelva-Sevilla-Antequera-Granada-Almería, y a implantar servicios regionales que unan entre si todas las capitales y ciudades medias de Andalucía.

Por otro lado, ha instado a la Junta y el Gobierno centrar implantar un abono único andaluz asequible, válido para autobús, metro, cercanías, media distancia y Avant, con descuentos para jóvenes, mayores y rentas bajas, y a subvencionar el 50% de los billetes de tren y autobús de los andaluces emigrados en sus viajes de vuelta a Andalucía.