La candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía, María Alcantud, y la parlamentaria por Granada de Adelante Andalucía, Inma Manzano, reunidas con trabajadores del Servicio de Emergencias 112 Andalucía. - ADELANTE ANDALUCÍA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha reunido con trabajadores del Servicio de Emergencias 112 para conocer sus reivindicaciones y criticar la situación de precariedad que atraviesa la plantilla de los diez centros del 112 en Andalucía, gestionados por la empresa Ilunion.

Los aproximadamente 450 trabajadores acumulan un año y medio de huelga con paros parciales para recriminar la "falta de personal, el aumento de las cargas de trabajo y los incumplimientos laborales". En Granada, según trasladan, se llegan a gestionar alrededor de 200 incidencias por turno "con una dotación de personal insuficiente, una situación que está provocando saturación, estrés, ansiedad y numerosas bajas por problemas de salud mental", según ha precisado la formación en una nota.

Además, la plantilla ha señalado que sus condiciones laborales se rigen por el convenio de telemarketing ('contact center'), un marco laboral que consideran "profundamente precario" y que "no reconoce adecuadamente ni la especialización ni la responsabilidad de su trabajo".

Entre otras cuestiones, han señalado los "insuficientes complementos por nocturnidad y conocimiento de idiomas", así como la "falta de actualización de los pluses específicos de emergencias". Asimismo, han reclamado que realizan una "labor esencial" para la seguridad de la ciudadanía "bajo unas condiciones laborales propias de un sector altamente precarizado".

La parlamentaria por Granada de Adelante Andalucía, Inma Manzano, ha señalado que "no podemos permitir que un servicio del que dependen vidas humanas esté sometido a la precariedad y a los criterios de rentabilidad de una empresa privada. La Junta tiene que asumir su responsabilidad y garantizar unas condiciones dignas para quienes atienden nuestras emergencias".

Por su parte, la candidata al Congreso de los Diputados por Adelante Andalucía, María Alcantud, ha defendido la necesidad de que el servicio pase a integrarse en el sistema público. "Los edificios, las instalaciones y los medios ya son de la Junta. No tiene sentido mantener externalizado un servicio esencial. El 112 debe formar parte del sistema público, con recursos suficientes y trabajadores reconocidos por la labor que desempeñan".

De este modo, la formación ha mostrado su "preocupación" por los planes de centralización de los centros de coordinación, que "podrían suponer una pérdida del conocimiento específico de cada territorio y dificultar la gestión de las emergencias en las distintas provincias".

Así, la formación respalda las reivindicaciones de la plantilla y reclama a la Junta que ponga fin a la externalización y apueste por la gestión pública directa del servicio, "garantizando la estabilidad de los trabajadores, el refuerzo de los centros y unas condiciones laborales dignas". Por ello, los trabajadores han convocado una concentración el próximo 27 de noviembre, a las 12,00 horas, en Sevilla.