Adelante urge a Moreno a exigir que "tribute aquí" la riqueza generada en Andalucía: "O lo hacemos o estaremos muertos"

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, batallar por conseguir que la riqueza que se genere en Andalucía tribute en Andalucía, mensaje que le ha planteado en el marco de los encuentros que tiene en esta jornada con los portavoces de los grupos presentes en el Parlamento de Andalucía, fruto a su vez de la reunión que celebró Moreno el viernes en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha argumentado en ese sentido que "si no empezamos a defender que toda la riqueza que se genera en Andalucía tribute en Andalucia, desde luego estaremos muertos", un planteamiento que ha defendido como respuesta al pacto de investidura de PSC y ERC, que aboga por una financiación diferenciada y que Cataluña gestione el 100% de los impuestos recaudados en su territorio para luego hacer una contribución solidaria a la financiación común.

Mora se ha quejado de una práctica tributaria que supone que "la minería tributa en Madrid; las grandes cadenas hoteleras tributan en Madrid; los fondos de inversión con grandes extensiones de tierra tributan en Madrid; el puerto de Algeciras tributa en Madrid", por lo que con este escenario ha demandado "una reforma fiscal" que acabe con esa tendencia y ha demandado que "Andalucía debe gobernarse por sí misma", al tiempo que ha asegurado que el presidente andaluz "ha tomado nota de todo lo que hemos dicho".

Con la queja de que "conocimos anoche a las once de la noche" el documento con un centenar de propuestas que Moreno le entregó el viernes a Sánchez, Mora ha defendido que Andalucía no podría igualar una propuesta como la de Cataluña, la gestión del 100% de la recaudación tributaria en la región, convencida de que ese escenario "sería la muerte para Andalucía" al argumentar que "no recaudaríamos ni el 50% de lo que supone nuestro gasto en servicios públicos", antes de instar a que "hay que hacer cuentas" con la premisa de que "si nuestra riqueza se la lleva Madrid o Cataluña salimos perdiendo".

Cuestionada si Moreno le había planteado hacer una movilización ciudadana en la calle, la diputada autonómica de Adelante ha reconocido que "sí que ha comentado eso", para replicar entonces a ese movimiento que "claramente le hemos dicho que no estamos de acuerdo en plantear cuestiones contra Cataluña", para considerar que la posición de Andalucía debería ser "salir a la ofensiva".

La posición de Adelante Andalucía es reclamar el ejercicio de "nuestras competencias", la aplicación de la bilateralidad que consagra el Estatuto de Autonomía de Andalucía a partir de la convocatoria de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, por cuanto "los catalanes han abierto el debate de la financiación, que estaba dormida", de manera que "eso es lo que deberíamos hacer, salir a la calle a manifestarnos por la soberanía de Andalucía".

"Ha dejado caer el Estatuto de Autonomía", ha proclamado Maribel Mora sobre la posición que, a su juicio, mantuvo Moreno con Sánchez, por cuanto ha esgrimido que el desenlace de ese encuentro supone "una oportunidad perdida de una reunión entre dos presidentes".

"Ni Pedro Sánchez hace ninguna propuesta para Andalucía ni el andaluz defiende los intereses haciendo propuestas concretas", situación de la que inferido que Moreno "renuncia como un presidente que se dice andalucista", ha afirmado reclamando que "defienda la singularidad andaluza, nuestros intereses".

"No estamos de acuerdo a que se renuncie a la bilateralidad", ha afirmado la diputada de Adelante, quien ha blandido que "está en nuestro Estatuto", además de exigir de Moreno "reivindicar la deuda histórica", que ha cifrado en un periodo de "doscientos años" durante los cuales Andalucía ha servido de "fuente de extracción de recursos como beneficios para otras comunidades".

De ahí ha situado que "vamos arrastrando que no llegamos a la media en los servicios públicos", para considerar entonces que esta particularidad de Andalucía "no se puede hacer de manera multilateral", y ha reprochado a Moreno que en Moncloa estuvo "siguiendo la estrategia de Ayuso", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Mora se ha lamentado de que Moreno "no abordara la infrafinanciación" con Sánchez, que no lo hiciera de "tú a tú con el Estado", además de "dejar en el aire el fondo de nivelación" que compense la infrafinanciación andaluza hasta que haya un nuevo modelo.

La conclusión de la parlamentaria de Adelante es que Moreno en Moncloa "dejó de ejercer como presidente andaluz", además de que "el PSOE (andaluz) está defendiendo los intereses del PSOE y el pacto con Cataluña", y "el PP, los intereses de Ayuso".