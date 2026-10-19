Adelante valora su "subida" en el barómetro del Centra y marca como objetivo "parar los pies" a PP y Vox

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este lunes - ADELANTE ANDALUCÍA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado la "subida" en votos que el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) da a su formación, confirmándose que es la "principal fuerza de izquierda, a la izquierda del PSOE" en la comunidad autónoma.

En declaraciones a los medios de comunicación en Dos Hermanas (Sevilla), García ha manifestado que el objetivo de Adelante "echar a la derecha y a la extrema derecha", en referencia a PP y Vox.

"Y hasta que no le paremos los pies a la derecha y a la extrema derecha, nosotros no vamos a estar contentos ni vamos a parar", según ha añadido, García, insistiendo en que hay que "parar los pies a los que especulan con la vivienda, a los que están privatizando nuestra sanidad y a los que atacan a los más vulnerables, y eso pasa por echar a la derecha y a la extrema derecha".

Respecto a la preocupación de los andaluces por la crisis migratoria que refleja el barómetro del Central, García ha señalado que, evidentemente, todo el mundo estamos preocupados por lo que pasa en la ciudad autónoma, pero al Gobierno andaluz debería ver que "la principal preocupación" de los andaluces es "la vivienda y después la sanidad", por lo que debería dejarse de "politiqueo" y dedicarse a ambas materias.

Por otro lado, José Ignacio García ha valorado las "buenísimas sensaciones" que está recibiendo Adelante Andalucía durante su campaña de recogida de avales que está llevando a cabo por la comunidad autónoma para presentarse a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, siguiendo este "trámite burocrático" al que les "obliga la ley electoral".

"Es un pequeño 'palito' en la rueda que nos mete la ley electoral a los partidos que no estamos todavía en el Congreso de los Diputados", pero al que desde Adelante le han "dado la vuelta" haciendo "de la necesidad, virtud", según ha comentado José Ignacio García.

De este modo, ha subrayado que Adelante ha "convertido esta recogida de firmas" en su "precampaña por todos los pueblos, barrios, por las ciudades de Andalucía", y ha valorado que en ella están encontrando "una recepción espectacular" y "buenísimas sensaciones".

Así, ha comentado que a las mesas de firmas que Adelante está instalando "por todas las comarcas y ciudades" andaluzas se están acercando "miles de personas" que "lo que están pidiendo es una fuerza política andalucista en el Congreso que lleve la voz de Andalucía" a la cámara baja, "la voz de la clase trabajadora" y de sus "problemas reales" de la mano de "una izquierda diferente, nueva".

"Las sensaciones son muy positivas, estamos recogiendo miles de firmas, y en estos días vamos a hacer nuestro 'sprint' final" para "recoger las últimas firmas", según ha abundado el portavoz de Adelante, que ha avanzado que "a final de semana" anunciarán "el número total" de avales cosechados.