Adelante ve "imprescindible" abordar la "soberanía energética en Andalucía" ante la subida del precio del gasóleo

La responsable de organización de Adelante Andalucía, Rocío Díaz, en rueda de prensa. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha considerado este lunes que es "imprescindible" poner sobre la mesa un debate sobre la "soberanía energética" en esta comunidad autónoma, teniendo en cuenta la subida del precio del gasóleo.

Así lo ha señalado la responsable de organización de Adelante Andalucía, Rocío Díaz, en una rueda de prensa en la sede de la formación en Sevilla en la que ha advertido de que "el gasóleo va a subir 24 céntimos", y ha opinado que resulta "una medida lamentable para la gente de más abajo", desde la premisa de que, "al final, el gasóleo es como la cesta de la compra".

"Necesitamos de gasolina y de gasóleo, no solamente en nuestro plano laboral, sino también en nuestra vida personal", ha subrayado en esa línea la representante de Adelante, que ha criticado además que, paralelamente, se pueda "beneficiar a grandes multinacionales de este sector" que no lo están "pasando mal" ni pasan "hambre", sino que ya acumulan "demasiado" beneficio económico "en detrimento" de quienes lo pasan "mal".

"Es lamentable", y "abre otra vez el debate de la necesidad de poner encima de la mesa la soberanía energética en Andalucía", ha abundado Rocío Díaz, quien ha defendido que se trata de "un debate imprescindible" que hay que abordar "a medio o largo plazo".

Además, ha considerado que "la solución no está en bajar el IVA del gasóleo, porque al final bajar el IVA también va en detrimento" de la ciudadanía, porque supone "mermar las arcas públicas", según ha añadido antes de zanjar que "la solución está en controlar el mercado y una bajada de precio".