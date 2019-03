Adjudicada por 515.000 euros la restauración de las cubiertas de los pabellones 1 y 3 de la Catedral de Jaén

Publicado 26/03/2019 17:37:28 CET

JAÉN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte ha adjudicado las obras de consolidación y restauración de las cubiertas de los pabellones 1 y 3 de la Catedral de Jaén por 515.329,8 euros, impuestos incluidos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes el anuncio de la formalización del contrato, consultado por Europa Press. Ha sido adjudicado a Albaida Infraestructuras SA tras el procedimiento abierto simplificado cuyo presupuesto base de licitación era de 647.920,53 euros y en el que se recibieron diez ofertas.

Las obras tienen un plazo de ejecución de nueve meses. El pabellón 1 es el más grande de las cubiertas, situado sobre la fachada principal de la Catedral, entre las dos torres. El número 3 se sitúa en la vertiente de la calle Campanas y, de hecho, es el que queda por rehabilitar en esta zona, donde precisamente se llevaron a cabo las últimas actuaciones en esta materia.

Ambos están realizados con una armadura española de par y nudillo. El abandono de la cobertura de teja, con desplazamientos importantes, ha abierto esas armaduras a la entrada continua de agua, lo que ha llevado a una situación "muy delicada", según se explica en la memoria justificativa de esta actuación, se incluyen en el Plan Nacional de Catedrales.

Por ello, la intervención debe consistir en la restauración integral de los pabellones 1 y 3 "para conseguir la total estanqueidad", debiendo solucionar los "problemas estructurales" que presentan, "el cansancio reológico o agotamiento de la capacidad portante de las secciones de madera, aumentado por los daños causados por las humedades persistentes con ataque de agente biológico (xilófagos)".

La restauración de los pabellones 1 y 3 de la seo jiennense fue anunciada en mayo de 2017 por el entonces secretario de Estado de Cultura y Hacienda, Fernando Benzo, quien situó el comienzo de los trabajos en torno a agosto o septiembre del año pasado, de modo que se llevará a cabo con retraso sobre esas previsiones iniciales.

En este sentido, el deán de la Catedral, Francisco Juan Martínez Rojas, ha recordado que el procedimiento de licitación se inició a finales de 2018, con lo que "ya era esperar únicamente la adjudicación", algo que se ha producido este mes de marzo.

Con respecto al posible inicio de las obras, ha explicado que todavía no tiene información. "A nosotros no nos han comunicado nada, pero mientras lo hagan...", ha señalado a Europa Press no sin expresar su deseo por que sigan produciéndose avances en la restauración de la techumbre.

Y es que, ha estimado que, una vez se ejecute la de los pabellones 1 y 3, "queda todavía en torno a la mitad de los pabellones" por rehabilitar, aunque no todos presentan la misma situación. "Unos están mejor y otros peor. El 1 es que justo cuando llueve y hace viento es donde pega más y, además, es tan grande... lógicamente está peor", ha comentado.