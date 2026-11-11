Administradores de fincas andaluces recomiendan el mantenimiento preventivo de los edificios ante las intensas lluvias

Imagen de un trabajador en el tejado de un edificio. - ADMINISTRADORES DE FINCAS

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha puesto de manifiesto este miércoles la importancia del mantenimiento preventivo de los edificios y de la preparación de las comunidades de propietarios ante posibles episodios de lluvias intensas. Por ello, la entidad ha recomendado revisar las instalaciones comunes de los edificios y comprobar el funcionamiento de los sistemas de evacuación de agua para reducir el riesgo de filtraciones, inundaciones y otros daños en los inmuebles.

Así lo ha detallado el Consejo en una nota, donde ha indicado que entre los elementos que requieren mayor atención se encuentran las cubiertas, azoteas y terrazas comunitarias, donde la acumulación de hojas, suciedad y otros residuos puede obstruir los desagües e impedir la correcta evacuación del agua.

A su juicio, también es conveniente comprobar el estado de los canalones, sumideros y bajantes, así como detectar posibles fisuras o deterioros que puedan favorecer la aparición de filtraciones.

También ha advertido que los garajes y sótanos constituyen otros de los espacios que necesitan una "revisión específica", especialmente en aquellos edificios que cuentan con instalaciones por debajo del nivel de la calle.

En estos casos, el Consejo ha señalado que se debe comprobar el funcionamiento de las bombas de achique, los sistemas de drenaje y los mecanismos de evacuación de agua. Además, también conviene verificar el estado de los accesos y de las puertas automáticas para evitar que la entrada de agua pueda afectar a estas dependencias.

En este sentido, la entidad ha destacado que la revisión debe extenderse a los cuartos de instalaciones, los cuadros eléctricos y los espacios donde se encuentran los equipos comunes del edificio.

Según ha explicado, la presencia de agua en estas zonas puede ocasionar averías y situaciones de riesgo, por lo que "es importante comprobar que se encuentran protegidas frente a posibles filtraciones".

En el caso de los ascensores, ha recomendado prestar atención a los fosos y seguir las indicaciones de las empresas de mantenimiento ante cualquier incidencia relacionada con la entrada de agua.

Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas ha incidido que estas medidas no deben limitarse a los días de lluvia, sino formar parte de las tareas periódicas de conservación de los edificios.

La planificación del mantenimiento, la revisión de las instalaciones y la coordinación de los trabajos preventivos contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades ante los fenómenos meteorológicos adversos, según ha recalcado la entidad.

De este modo, los Administradores de Fincas Colegiados desempeñan "un papel relevante" en este proceso, al coordinar las revisiones, gestionar las intervenciones necesarias y trasladar a las comunidades las recomendaciones para la conservación de los inmuebles.

Además, los Administradores de Fincas Colegiados cuentan una amplia cartera de servicios integrales que les permite coordinar las actuaciones con mayor rapidez cuando se produce una avería o un daño en las zonas comunes.