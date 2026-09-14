La Aemet prevé un otoño "más cálido de lo normal" en Andalucía tras el segundo verano más caluroso de la historia

Archivo - Una mujer con sombrero y ropa veraniega durante una jornada de intenso calor en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha comparecido en rueda de prensa este lunes, 14 de septiembre, para ofrecer un pronóstico para el otoño y un balance del verano. En concreto, ha vaticinado un otoño "más cálido de lo normal" y con probabilidad de fenómenos lluviosos "más intensos de lo normal", tras superar el segundo verano más caluroso de la historia, sólo por detrás del anterior.

En concreto, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que existe un 60% de probabilidad de que los meses de septiembre, octubre y noviembre sean más cálidos de lo normal, pudiendo ser hasta un 70% en el extremo oriental de Andalucía. Al hilo, Del Pino ha apostillado que la diferencia positiva en cuanto a las temperaturas pronosticadas para otoño de 2026 será "entre medio grado y un grado".

En cuanto a las precipitaciones en esta estación del año, el meteorólogo ha precisado que desde la Aemet no han encontrado "ningún indicio de que nos haga saber cómo puede venir este otoño". No obstante, ha matizado que "sí hay una probabilidad del 40% de que más lluvioso de lo normal".

"Sí que hay algo más en la parte occidental, en este caso, en Huelva y en la Sierra Norte de Sevilla, puede haber un poquito de por encima de lo normal", ha señalado el especialista, al tiempo de abundar en que no se tratan de "datos significativos" para pronosticar el nivel de precipitaciones durante otoño en la comunidad andaluza.

SEGUNDO VERANO MÁS CÁLIDO DE LA HISTORIA

Sobre el balance meteorológico que ha realizado el portavoz de la Aemet en Andalucía sobre las temperaturas registradas en el periodo estival, el portavoz ha indicado que se trata del "más caluroso desde 1961 en España", mientras que en Andalucía "no ha sido el que más, ha sido el segundo" por detrás del verano de 2025.

No obstante, pese a no batir el registro histórico como sí lo ha hecho el conjunto del país, Del Pino ha señalado que el verano se ha categorizado como "extremadamente cálido", al igual que en Ceuta --primer registro histórico en 2026-- y en Melilla --el tercer verano más cálido de la historia--.

Al hilo, Del Pino ha establecido una comparativa tomando como referencia los últimos 30 años, que "sería mayor" que los +1,7ºC de diferencia entre la media y lo registrado en 2026, y ha defendido este tipo de comparativas para defender la existencia del "cambio climático" y sus efectos en la comunidad andaluza, con una tendencia creciente "clara" de anomalías en los últimos años.

Por otra parte, el delegado territorial ha detallado que junio ha sido "el más cálido" de los tres y "de récord", siendo "el primero de todos los junios desde 1961" en Andalucía, es decir, desde que se registran las temperaturas, con una anomalía de 2,8ºC con respecto a la media. En cambio, julio ha sido el cuarto más caluroso y agosto ha sido el 17º respecto a su serie histórica.

Al respecto de las olas de calor registradas en la comunidad andaluza durante este verano, Del Pino ha apostillado que han sido cuatro avisos especiales, así como otros tres episodios calurosos que duraron menos y que no precisaron de ser denominados de la misma forma. En total, han sido 61 días de ola de calor en un años "extremadamente caluroso", durando "la primera ocho días; otra 23; otra 24 y la última seis días".

En este sentido, el experto ha precisado que este aumento de las temperaturas se asocia a anomalías "en la forma de llover". "Está teniendo consecuencias en todo", ha agregado. No obstante, ha señalado que "no han sido lluvias significativas las de verano", posicionándose en el 56 puesto en el ranking de los húmedos, es decir, el onceavo más seco.