Aviso amarillo este martes por calor en Córdoba, Huelva y Sevilla con 38 grados de máxima

Archivo - Una mujer con abanico durante una jornada de intenso calor en Sevilla.
Archivo - Una mujer con abanico durante una jornada de intenso calor en Sevilla. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 14 septiembre 2026 22:56
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SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 15 de septiembre, avisos amarillos por altas temperaturas en Córdoba, Huelva y Sevilla, con hasta 38 grados de máxima.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas sevillana y cordobesa y la comarca onubense de Andévalo y Condado se encuentran entre las 13,00 y 21,00 horas de dicha jornada bajo nivel amarillo por temperaturas máximas de 38 grados.

Para la jornada de este martes se esperan cielos en general poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar alguna precipitación débil ocasional e intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el litoral mediterráneo y área del Estrecho.

En cuanto a las temperaturas, se esperan sin cambios o en ascenso, salvo las máximas del litoral de Huelva y el Golfo de Cádiz, localmente en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica a partir de mediodía, siendo ocasionalmente moderados, mientras que se espera levante moderado en el Estrecho.

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