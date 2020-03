Agencias de viajes de Granada piden a la Alhambra "sentarse y hablar" para no quedarse "fuera del sistema" de entradas

GRANADA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Intermediación Turística de Granada (Agencias de Viaje), Juan Peláez, ha pedido este martes al Patronato de la Alhambra y el Generalife que se siente a hablar con estas para "no quedarnos fuera del nuevo sistema de venta de entradas".

En declaraciones a Europa Press, Peláez ha comentado las consecuencias que puede tener la implantación de este nuevo sistema de tickets en el sector del turismo organizado, "del que nueve de cada diez visitantes que viajan hasta Granada quieren visitar la Alhambra", en términos de pérdidas económicas.

"Pedimos que dentro del 70 por ciento que tiene el cliente en general, que habiliten un espacio, de la forma que sea, para poder operar con las casuísticas que tienen los viajes organizados. Dentro de la operativa que ya tienen, con los mismos medios, en la misma web. Un espacio para darnos de alta y operar teniendo en cuenta a nuestros grupos, nuestras cancelaciones, etcétera", ha pedido.

Desde la Asociación Provincial de Empresas de Intermediación Turística de Granada han asegurado que el nuevo sistema de entradas "está muy bien ideado para particulares" y han aplaudido su implantación desde la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, "pero nosotros es imposible poder trabajar".

"El profesional quiere tener ciertas garantías de poder ofrecer a sus clientes el servicio de visita a la Alhambra de forma garantizada. Este no se garantiza por el sistema nominativo de grupos, y ante eso los turistas, sobre todo extranjeros, prefieren no realizar su viaje a Granada si no tienen la seguridad de visitar el monumento", ha comentado.

Peláez ha asegurado que, con la entrada en vigor del sistema le pasado domingo, "nos lo han puesto a operar como si fuéramos un turista individual más que compra las entradas por su cuenta. No han tenido en cuenta los consumidores que quieren que se lo organicen todo".

"O hacemos algo o se va a sufrir mucho en el destino Granada", ha remarcado el presidente, quien se ha puesto a disposición de la presidenta del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, para "sentarnos y hablar".

Sobre la puesta en marcha del sistema de entradas el domingo, con los problemas informáticos sufridos, Peláez ha valorado que ha sido un "desastre", porque el Patronato no ha tenido en cuenta "el posible desborde de gente queriendo buscar una entrada".

"Es un problema grave porque no se puede poner un sistema sin haber hecho pruebas. Pero sus razones tendrán", ha considerado el presidente de la asociación.