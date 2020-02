Aguirre comparte las mejoras que demandan las movilizaciones sanitarias pero pide "más tiempo"

Actualizado 03/02/2020 10:12:59 CET

SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha manifestado este lunes, en relación con la movilizaciones sanitarias que se han producido el fin de semana, que comparte que hay que dar más impulso y seguir mejorando, pero se necesita un poco más de "tiempo", dado el estado en que los anteriores gobiernos socialistas dejaron la sanidad.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Aguirre ha querido dejar claro, ante todo, que la consejería está en diálogo continuo con los representantes de todos los trabajadores y pacientes. Ha manifestado que después de "37 años de dejadez" por parte de los anteriores gobiernos del PSOE-A, en un sólo año del nuevo Ejecutivo es muy complicado cambiar totalmente la sanidad pública andaluza, pero se está "progresando adecuadamente" y, "por supuesto que necesitamos mejorar".

En cuanto a las mejoras que ya se han producido, según ha detallado el consejero, ya no existen los contratos "basura" que se hacían antes en la sanidad, al tiempo que se ha sacado la mayor oferta pública de empleo y el mayor concurso de traslados por parte del SAS.

Se ha referido además a la bajada de las listas de espera sanitarias y a que el nuevo Gobierno andaluz se ha "volcado presupuestariamente" con la sanidad, como se ha visto en las cuentas de la comunidad de 2019 y 2020.

"Partimos de lo que partimos y se necesita un poquito más de tiempo para que se note de una forma clara y fehaciente el gran trabajo que están haciendo los profesionales y todos en pro de nuestra magnífica sanidad pública andaluza", ha sentenciado Aguirre.



CORONAVIRUS

De otro lado, ante la crisis del coronavirus, el consejero ha querido mandar un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la población de Andalucía, comunidad en la que no se ha diagnosticado ningún caso hasta la fecha.

Ha manifestado que en Andalucía ya hay un grupo de trabajo, integrado por epidemiólogos, virólogos o salud pública, que está activo desde que saltó la alarma del coronavirus y en el que se evalúan los distintos protocolos que se envían a centros de salud y centros hospitalarios públicos y privados.

"Se trata de que, ante un posible caso de coronavirus, el engranaje esté perfectamente aquilatado", según ha apuntado Aguirre, quien ha señalado que no hay motivo ahora mismo de preocupación.

Ha recalcado que ahora sí es la época de plena efervescencia de gripe en alta frecuentación y ha recomendado a los pacientes con síntomas gripales que se queden en casa porque es donde "mejor se está".

Ha explicado que si no se ha estado en la parte específica de China con contagio alto o no se ha tenido contacto con cualquier paciente que tenga un diagnóstico fehaciente de coronavirus, no hay por qué estar preocupado y cualquier síntoma será el normal por gripe o resfriado en esta época.