El alcalde de El Carpio (Córdoba) denuncia pintadas homófobas contra él y mandará al juzgado imágenes de cámaras

EL CARPIO (CÓRDOBA), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad cordobesa de El Carpio, Carlos Peláez, ha denunciado este martes la aparición de unas pintadas homófobas contra él en la fachada de un edificio público y ha avisado de que mandará al juzgado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al presunto autor o autores, porque "es la segunda vez en un año" que ocurren hechos como estos en el municipio.

En una publicación en redes sociales, consultada por Europa Press, el regidor ha declarado que si creen que van a asustarle, a cambiar su forma de ser o que esto le va a afectar en algo, van "apañados".

Al respecto, ha mencionado que este lunes, y no sabe "si será por eso", se ha aprobado "por unanimidad de todos los grupos incluir a El Carpio en la red de municipios orgullosos, precisamente porque aunque parezca mentira aún hay energúmenos, cazurros, animales que creen que pueden acosar a las personas por su condición sexual".

En este sentido, ha manifestado que "desear la muerte es algo muy fuerte", en relación a pintadas con ello, a lo que ha respondido que él va a seguir haciendo lo que hace, "ser alcalde de mi pueblo".

"Muerto en espíritu están los que han hecho esto, porque hay que estar amargado en esta vida", ha aseverado Peláez, quien ha dicho que "se puede discrepar, se puede discutir, forma parte de la vida política, pero desear la muerte es de ser una mala persona, y yo no lo soy, por lo que no os deseo la muerte, aunque vosotros me la deseéis".

Además, les ha animado a "dar la cara", pedirle cita y reunirse con él en su despacho, para contarle qué problemas tienen con él y "cuál es el problema de que me gusten los hombres", ha subrayado, para remarcar que va a seguir "trabajando por un pueblo inclusivo y orgulloso de todos y todas".