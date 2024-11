El alcalde de Jaén señala que "una imagen de unidad y de trabajo conjunto es fundamental" contra la violencia machista

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Agustín González, ha señalado este lunes que "una imagen de unidad y de trabajo conjunto es fundamental" contra la violencia de género

Así lo ha indicado en el acto organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que también han asistido diferentes responsables institucionales y representantes de la sociedad jiennense.

El regidor ha defendido la unidad de las administraciones públicas para "trabajar conjuntamente en la erradicación de esta lacra social" que deja más de 40 mujeres asesinadas en lo que va de año. Al respecto, ha anunciado que ha enviado una carta a la Subdelegación del Gobierno de España, la Delegación de la Junta de Andalucía y a la Diputación "para transmitir esa imagen de unión y trabajo en común para poner fin a la violencia de género".

Para González, transmitir "una imagen de unidad y de trabajo conjunto es fundamental para luchar contra esta lacra, esta tragedia que, desgraciadamente, sufren miles de mujeres, familias y comunidades", según ha informado el Consistorio.

En su intervención, ha afirmado que no se puede ni se debe "mirar hacia otro lado" porque la violencia de género es "una pandemia que no tiene vacuna, pero sí tiene solución a través de la unidad, la educación y el compromiso inquebrantable de todos y todas".

En este sentido, ha afirmado que la prioridad del Ayuntamiento es "clara": apoyar a las víctimas, tendiéndoles la mano y recordándoles que no están solas, a través de un incansable trabajo para ofrecerles recursos, denunciando las agresiones y apostando por la sensibilización social para así construir una sociedad que no tolere ni el más mínimo gesto de violencia", ha dicho, no sin agradecer la labor de las personas e instituciones que luchan cada día contra esta tragedia.

Por su parte, la concejala de Igualdad, María Segovia, ha apuntado cuatro líneas para trabajar y buscar solución a esta problemática. En primer lugar, la reformulación y la evaluación "eficaz" del Pacto de Estado frente a la Violencia de Género "para poder así asegurarnos que la financiación realmente está llegando a las mujeres que sufren violencia y a campañas de prevención que realmente sean eficaces".

De otro lado, ha aludido a la educación y al preocupante incremento de delitos de violencia sobre la mujer entre los jóvenes, "quienes ni siquiera conocen en ocasiones las diferencias entre comportamientos normales y conductas delictivas"; al tiempo que ha subrayado la necesidad de "abrir los ojos" ante este problema social.

"EXCESIVA POLITIZACIÓN"

Finalmente, Segovia ha hablado de "la excesiva politización de estas cuestiones", lo que, a su juicio, "ha generado cierto rechazo o cuestionamiento de la gravedad del problema en la sociedad, polarizándola y reduciendo gravemente su implicación".

Al respecto, ha apuntado que se debe "abandonar la división" y mostrar "unión para lograr un mensaje que una y no divida y que transmita la confianza de protección a todas las mujeres que sufren violencia".

Al acto ha asistido alumnado de los centros educativos Andrés de Vandelvira y Jabalcuz, representantes de la asociación Aprompisi, Proyecto Hombre y de la Comisión Permanente del Consejo Local de Igualdad, así como participantes del Centro Ocupacional para Discapacitados Físicos del Patronato Municipal de Asuntos Sociales.

Además, han participado el profesor de música y coordinador de igualdad de IES Fuentezuelas, Juan Alberto Buitrago, y las alumnas de Bachillerato Aroa Blanco, al clarinete, y Paola Gómez, a la flauta.