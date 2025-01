El alcalde de Peñarroya (Córdoba) asegura que la moción de censura contra él provoca un "enorme rechazo" en su municipio

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Víctor Pedregosa (PSOE), ha asegurado este lunes que la moción de censura que han presentado contra él los cinco concejales del PP, los dos de Sí Peñarroya, la de Vox y una edil no adscrita expulsada de IU, está provocando un "enorme rechazo" entre "la ciudadanía de Peñarroya", cuyo gobierno municipal está integrado por los siete ediles del PSOE, mientras que IU, que ahora tiene un edil, rechaza la moción de censura.

Así lo ha destacado, en rueda de prensa junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede provincial del partido, donde Pedregosa también ha querido "destacar, igualmente, las muestras de cariño y de apoyo" que está recibiendo de su partido, "a todos los niveles", desde "la dirección federal, la regional, la provincial y la local", agradeciendo especialmente el "respaldo total" de Crespín.

A ello se suma como los vecinos de Peñarroya le profesan estos "muestras de afecto", que también le llegan desde colectivos y asociaciones diversas, también desde clubes deportivos y cofradías, y empresarios, junto a "alcaldes socialistas de la provincia, pero también alcaldes del Partido Popular, que no entienden esta moción de censura, que no entienden cómo ocurrió esto y que, como me decía una alcaldesa del PP", consideran "esto es una completa aberración".

En este sentido, Pedregosa ha argumentado que "una moción de censura es una herramienta que existe para cambiar o sustituir a un alcalde y siempre tiene que tener una motivación", pues "no puede ser simplemente por odio, por rencor, por una pataleta o por no haber sido capaces de ganar unas elecciones. Esto es simplemente oportunismo político del Partido Popular. Esto es el uso de una tránsfuga para alterar la voluntad democrática de los peñarreblenses".

A juicio del alcalde de Peñarroya, "es importante respetar siempre el resultado electoral" y "evitar estas prácticas que deterioran la democracia y, más importante aún, no apoyarse nunca en una tránsfuga, como es la señora Paloma Nogales", que "no representa ningún interés más que el propio y desde luego dudo mucho que tenga legitimidad para participar en un proceso de este tipo".

Pedregosa se ha preguntado si la moción de censura es la respuesta del PP a que el gobierno municipal socialista se ha dedicado a "defender los intereses de la ciudadanía de Peñarroya", a "defender el agua potable y de calidad", a "defender la vida de las personas, la sanidad pública, el Hospital del Guadiato", y "por oponernos a esas subidas abusivas de la basura y del agua por parte de la Diputación de Córdoba del Partido Popular, a pesar de prestar el peor servicio a la ciudadanía".

El alcalde de Peñarroya ha opinado también que "el PP de Peñarroya y el PP de Córdoba, entiendo que también, prefiere que gobiernen dos concejales de los 17 que conforman la Corporación", en alusión a que uno de los ediles de Peñarroya Sí ocupará la Alcaldía con la moción de censur, "antes de que gobierne mi equipo, mi lista, la más votada y más respaldada por la ciudadanía, la más respaldada desde el año 2011, y eso hay que decirlo".

RESPALDO DE CRESPÍN

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha tildado la moción de censura como "la moción del odio, del rencor y del ajuste de cuentas" y ha exigido al PP provincial "que dé la cara, explique y detenga este esperpento, que se salta el pacto antitransfuguismo al apoyarse en una edil tránsfuga".

Ha afirmado que es una moción "tremendamente perjudicial para los vecinos y vecinas del municipio, porque no presenta alternativa, ni proyecto político, ni proyecto ideológico", al contrario de lo que ocurre en el PSOE andaluz y, en este sentido, ha calificado de "revulsivo ilusionante" el proceso de primarias, con los dos candidatos que se han presentado, Luis Ángel Hierro y María Jesús Montero, "que está generando grandes expectativas en la calle y que está poniendo nervioso al PP, que mira con el rabillo de ojo porque indiscutiblemente empieza la cuenta atrás del partido y de Juanma Moreno en la Junta".

En cuanto a la moción de censura presentada en Peñarroya-Pueblonuevo y que se votará por el Pleno municipal el próximo viernes, Crespín ha dicho que "el PP tiene muy difícil explicarla, porque es tremendamente perjudicial para los vecinos y vecinas del municipio, ya que no es una alternativa, porque ni siquiera hay un proyecto político, ni ideológico detrás para el pueblo".

En este punto, Crespín se ha dirigido al presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, para preguntarle "qué pretende con esta moción, que vende la convivencia política y rompe el pacto antitransfuguismo del que el PP tanto ha hablado en esta provincia".

En cualquier caso, Crespín ha asegurado que "el PSOE está hecho una piña y va a seguir defendiendo los intereses generales esté donde esté, en el gobierno o en la oposición, reclamando servicios públicos de calidad, como hemos hecho tantas veces con el Hospital del Guadiato o con el problema del agua en el Norte de la provincia, y ofreciendo futuro, confianza y oportunidad con un equipo de hombres y mujeres que acompañan a Víctor Pedregosa trabajando para conseguir lo mejor para su pueblo".